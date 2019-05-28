В Екабпилсе в квартире несколько дней лежал гниющий труп

В Екабпилсе в минувший четверг было видно, как около пятиэтажного дома на улице Ригас столпились местные жители, а через минуту к зданию подъехали полицейские, медики и пожарные.

Из квартиры на четвертом этаже дома были слышны хрип и похожие на зовы о помощи звуки. Выломав дверь, спасатели нашли лежащую на полу в коридоре пожилую женщину. Она была в сознании, однако не могла членораздельно говорить.

Как сообщает Degpunktā, на четвертый этаж отправились и медики, которые положили пенсионерку на носилки и отвезли в больницу, однако этим дело не кончилось.

Пожарные решили проверить остальные комнаты в квартире и нашли кое-что неожиданное - в одной из комнат на кровати лежал труп мужчины. Медики осмотрели тело и сделали вывод, что труп пролежал в постели уже несколько дней, потом что уже начался процесс разложения тканей. Находка удивила не только сотрудников оперативных служб, но и соседей, которые недавно видели обоих пенсионеров живыми и здоровыми.

"С утра соседка сказала, что они последние две недели пьянствовали. Что-то у них там произошло. Насколько я слышал, когда они открыли дверь, этот дед лежал в кровати. Какая-то кровь была и острые предметы рядом. Поэтому что-то есть подозрительное в этом деле, но что именно, не знаю. Здесь потом следователь еще два часа ходил", - рассказал журналистам житель пятиэтажного дома Марек.

В рамках начатого уголовного процесса стражи порядка отвезли собранные доказательства в участок. Информацию об инциденте Degpunktā также подтвердила представитель Управления полиции Земгальского региона Иева Сиетниеце.