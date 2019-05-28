Масштабные аресты в Косово: сербская армия приведена в боеготовность

Косовский спецназ провел рейды во вторник рано утром - они начались около 7.30 по местному времени. Арестованы десятки человек, в основном офицеры полиции и таможенники - как заявляет правительство Косова, все они замешаны в контрабанде оружия и коррупции.

Вучич отреагировал на это заявлением, что Белград не допустит гонений на сербов в Косове.

"Наша армия при любой серьезной угрозе порядку в Северном Косове и Метохии будет защищать наших людей", - заявил глава Сербии в парламенте.

Он также подчеркнул, что Сербия не допустит повторения событий времен Балканской войны.

"Мы не допустим новой операции "Буря", и хочу сказать вам, что все подразделения полиции, специальных сил и спецназа находятся в полной боевой готовности", - отметил Вучич.

Между тем премьер-министр Косова Рамуш Харадинай на своей странице в Twitter сообщил, что в северной части государства проводится операция против контрабандистов и организованной преступности.

Как рассказала BBC журналист Татьяна Лазаревич, такие рейды оказывают крайне негативное влияние на жителей.

"Это уже известный сценарий, очень неприятный для жителей. Дети шли в школу, а сирены все выли, почти полтора часа. Впечатление было ужасное. Все поняли, что это сигнал к арестам", - заявила она.

В свою очередь в городе Зубин Поток жители возвели баррикады, чтобы защитить себя от полицейских броневиков. Они также начали жечь старые покрышки и кидать в стражей порядка камнями.

По словам очевидцев, полиция ответила на агрессию агрессией - против жителей города были применены резиновые пули и слезоточивый газ. Пострадавшие есть как среди спецназовцев, так и среди местных жителей.