Если член партии ЧСР займет пост мэра, то партия откажется от должностей вице-мэров

Если член партии "Честь служить Риге" займет пост мэра Риги, партия откажется от должностей вице-мэров, подтвердил агентству LETA и. о. председателя Рижской думы Олег Буров (ЧСР).
Он заявил, что готов занять пост мэра, если будет выдвинут фракцией. "Если мэром станет Дайнис Турлайс, я сложу свои полномочия и продолжу работать как руководитель комитета городской собственности", - сказал Буров.
Как сообщалось, вчера фракция ЧСР выдвинула кандидатом на должность мэра Турлайса, но часть членов партии хотела бы видеть на этой должности Бурова. Заседание правления ЧСР продолжится сегодня.