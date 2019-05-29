Ср, 29.05.2019
Русские голосуют за Ушакова, чтобы он не сделал, а латыши за Домбровскиса и Зиле. В политике Латвии много запущенных болезней. Янис Борданс

Если член партии ЧСР займет пост мэра, то партия откажется от должностей вице-мэров

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Олег Буров

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Если член партии "Честь служить Риге" займет пост мэра Риги, партия откажется от должностей вице-мэров, подтвердил агентству LETA и. о. председателя Рижской думы Олег Буров (ЧСР).

Он заявил, что готов занять пост мэра, если будет выдвинут фракцией. "Если мэром станет Дайнис Турлайс, я сложу свои полномочия и продолжу работать как руководитель комитета городской собственности", - сказал Буров.

Как сообщалось, вчера фракция ЧСР выдвинула кандидатом на должность мэра Турлайса, но часть членов партии хотела бы видеть на этой должности Бурова. Заседание правления ЧСР продолжится сегодня.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ