В Елгаве пропал малолетний мальчик из Риги

Фото: Valsts policija

Около 18:50 он вышел с частной территории в Елгаве, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост мальчика - 148 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные. Он был одет в темную куртку, темные брюки и темную обувь.

Государственная полиция призывает всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, немедленно звонить по телефону 112.