В Елгаве пропал малолетний мальчик из Риги

Во вторник вечером, 20 мая, в Елгаве пропал мальчик 2014 года рождения - житель Риги Тимур Архипов, сообщили в Государственной полиции.
Около 18:50 он вышел с частной территории в Елгаве, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Рост мальчика - 148 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные. Он был одет в темную куртку, темные брюки и темную обувь.
Государственная полиция призывает всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, немедленно звонить по телефону 112.
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