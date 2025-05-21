Ср, 21.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

В Елгаве пропал малолетний мальчик из Риги

Фото статьи
Фото: Valsts policija

Во вторник вечером, 20 мая, в Елгаве пропал мальчик 2014 года рождения - житель Риги Тимур Архипов, сообщили в Государственной полиции.

Фото статьи
Фото: Valsts policija

Около 18:50 он вышел с частной территории в Елгаве, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост мальчика - 148 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные. Он был одет в темную куртку, темные брюки и темную обувь.

Государственная полиция призывает всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, немедленно звонить по телефону 112.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх