Супруга Децла вновь разблокировала Instagram и вышла на связь

Супруга покойного рэпера Децла модель Юлия Толмацкая вновь сделала свой профиль в Instagram публичным, где разместила ряд свежих фото.
Юлия разместила ряд фотографий с позитивными подписями, чем дала понять фанатам, что у нее и Тони все хорошо.
Скоро лето 😁🍒🏖️🌞 Значит можно составлять список летних книг! 🐬 Номер 1 в моём списке уже есть😇 "ЦЕЛОМУДРЕННАЯ АДЕЛЬФИНА" - первая книга арт-группы Doping Pong @dopingpong @dopingram Экспериментальная подача образной системы живописи при помощи художественной литературы😍 История о пионерах, разумном дельфине, браконьерах, Леониде Ильиче Брежневе и шпионах. 😎 #целомудреннаяадельфина #dopingpong
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Толмацкая закрыла Instagram и спряталась от отца покойного супруга.
Девушка разместила фото, на котором они с сыном обедают и видно только руки Тони.
Подписчики были рады снимкам и стали просить, чтобы Юлия чаще давала о себе знать, а также поздравили Тони с окончанием учебного года.
Некоторые российские издания разместили публикации о якобы попадании Толмацкой и Тони в секту, так как девушка увлечена снимками в маске розового кролика. На это клинический психолог Александр Державин ответил, что видит в подобных действиях лишь продвижение собственного бренда.
Нет сисек? БАМ! Вставь силиконовую грудь и твоя личная жизнь наладится. Грудь? Прикрой себя. Ты такая вульгарная. Нет попы? Все будут смеяться над тобой за отсутствие попы. Попа? Ну, лучше прикрой себя, ведь ты не хочешь привлекать лишнее внимание к этой попе. Низкая? Тебе надо носить каблуки. Высокая? БАМ! Тебе нельзя быть выше своего мужчины. Так что, никогда не носи каблуки. Худая? Тебе надо покушать, набрать немного веса, потому что костлявых никто не любит. Упитанная? Сбрось вес, потому что никто не любит толстых женщин. Ты красишься? Прекрати, будь естественной. Не накрашена? Пожалуйста, начни ухаживать за собой. Не будь такой ленивой. Нас, женщин, постоянно за всё стыдят.. Так что, мы пожалуй можем делать то, что хотим.