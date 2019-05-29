Супруга Децла вновь разблокировала Instagram и вышла на связь

Юлия разместила ряд фотографий с позитивными подписями, чем дала понять фанатам, что у нее и Тони все хорошо.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Толмацкая закрыла Instagram и спряталась от отца покойного супруга.

Девушка разместила фото, на котором они с сыном обедают и видно только руки Тони.

Подписчики были рады снимкам и стали просить, чтобы Юлия чаще давала о себе знать, а также поздравили Тони с окончанием учебного года.

Некоторые российские издания разместили публикации о якобы попадании Толмацкой и Тони в секту, так как девушка увлечена снимками в маске розового кролика. На это клинический психолог Александр Державин ответил, что видит в подобных действиях лишь продвижение собственного бренда.