ФОТО Состоялась премьера новой постановки "Дней портных в Силмачах"

В воскресенье, 15 июня, на эстраде Цесисского замкового парка состоялась премьера новой постановки легендарной пьесы Рудольфа Блауманиса "Дни портных в Силмачах". Смотрите фото!
Режиссер-постановщик – Гундарс Силакактиньш, роли исполнили – Лаурис Субатниекс, Иева Плявниеце, Агнесе Зелтиня, Анна Клевере, Санда Деюс, Кристиан Карелиньш, Алисе Дановска, Эмилс Кивлениекс и другие актеры.
По словам организаторов мероприятия, зрители приняли спектакль хорошо – со смехом и бурными овациями.
В творческую группу также вошли автор музыки Зане Домбровска, хореограф Инга Красовска, художник по костюмам Юрате Силакактиня и сценограф Иварс Новикс.
Спектакль также можно будет увидеть в Риге, Елгаве, Саулкрастах, Вентспилсе, Икшкиле, Лиепае, Ауце и Прейли.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!