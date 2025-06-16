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ФОТО Состоялась премьера новой постановки "Дней портных в Силмачах"

В воскресенье, 15 июня, на эстраде Цесисского замкового парка состоялась премьера новой постановки легендарной пьесы Рудольфа Блауманиса "Дни портных в Силмачах". Смотрите фото!

Режиссер-постановщик – Гундарс Силакактиньш, роли исполнили – Лаурис Субатниекс, Иева Плявниеце, Агнесе Зелтиня, Анна Клевере, Санда Деюс, Кристиан Карелиньш, Алисе Дановска, Эмилс Кивлениекс и другие актеры.

По словам организаторов мероприятия, зрители приняли спектакль хорошо – со смехом и бурными овациями.

В творческую группу также вошли автор музыки Зане Домбровска, хореограф Инга Красовска, художник по костюмам Юрате Силакактиня и сценограф Иварс Новикс.

Спектакль также можно будет увидеть в Риге, Елгаве, Саулкрастах, Вентспилсе, Икшкиле, Лиепае, Ауце и Прейли.

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