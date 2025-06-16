Латвийская актриса Самира Адгезалова развелась

Они встретились шесть лет назад и обменялись обручальными кольцами полтора года спустя. У пары есть дочь Лейла, которой сейчас четыре года.



Казалось, что пара создана друг для друга – оба южане, у актрисы азербайджанская и иранская кровь, а отец Амира родом из Туниса. Однако с годами в отношениях Самиры и Амира появился разлад.

Однако Самира не теряет оптимизма и говорит:

"Человек приходит в жизнь другого человека с определенной целью. Мы прошли свой путь, получили урок и движемся дальше. У Лейлы есть папа, который заботится о ней, однако мы две разные личности. Однако мы можем дать нашей дочери самое лучшее, даже не будучи вместе", — говорит актриса.

Самира Адгезалова-Абиди — латвийская актриса и модель. В 2015 году окончила Латвийскую академию культуры и стала актрисой Лиепайского театра. Также играла в театре Дайлес и Национальном театре.

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