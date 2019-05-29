Евровыборы-2019: Революции не произошло. Нас пугали зря?

Сравнительно и с ожиданиями этих партий, и с опасениями тех, кто пророчил "нацпопреволюцию" в политической Европе.

Так, значит, напрасно пророчили? И зря пугали?

Никак нет: многочисленные "страшилки" алармистов из европейских СМИ - как и предварительные "точечные" опросы - сыграли полезную терапевтическую роль, мобилизовав активность европейцев.

Фреквенция на избирательных участках в минувший уикенд по общеевропейским показателям составила почти 51%. Не только на 8,34% превысив таковую на предыдущих выборах 2014 года, но и став самой высокой за последние 20 лет.

Ведь далеко не во всех странах ЕС национальное законодательство обязывает граждан участвовать в парламентских выборах (а в муниципальных - всех жителей). Неудивительно, стало быть, что явка в Бельгии составила почти 90%: во-первых, евровыборы там совпали с региональными и федеральными парламентскими выборами, став таким образом тройными; во-вторых попробуй не проголосуй на любых выборах в Бельгии без уважительной причины!

Штраф минимум в две сотни евро за неявку влепят, как с добрым утром.

Но в большинстве стран ЕС, где неучастие в выборах никак не караемо, главными "насосами" выступили именно медиа - не считая, понятно, политрекламы заинтересованных партий.

Именно с успешной рекламной акцией связывают поляки никем до последнего момента не предсказываемую оглушительную победу правящей партии PiS, "сорвавшей банк" 45,5%-ным числом голосов. Наряду со вполне предсказуемыми 52,3% венгерских голосов, отданных за партию Орбана, это наиболее грустный результат в ЦВЕ.

Если нынешняя Польша и впрямь желает стать "сердцем Европы", как без ложной скромности провозглашалось со всех рекламных баннеров PiS, то такой Европе в самом скором будущем уготован инфаркт. К счастью, общий расклад сил в новом ЕП столь почетного места польской правящей партии не предлагает.

С другой стороны, лидеру PiS Качиньскому не удалось - и едва ли в принципе удастся - договориться с другим "китом" европейского нацпопулизма - Маттео Сальвини, собравшего в свою коалицию большую часть евроскептических партий - от "брекзитеров" Фаража до в очередной раз на днях оскандалившейся австрийской Партии свободы (FPOe). Ведь пан Качиньски совершенно не настроен принять "в подарок" от Италии части скопившихся там в избытке мигрантов. И еще меньше нравится ему идея пересмотра европейской политики в отношении РФ.

Поэтому "нацпопинтернационал" будет представлен в ЕП двумя фракциями, а не одной, как хотелось бы гиперактивному синьору Сальвини.

Надо ли говорить, что именно Италия, где возглавляемая им ультраправая Лига не только одержала убедительную победу на евровыборах (34% голосов), но и намеревается в ближайшем будущем стать правящей в стране, открывает западноевропейский список "черных овец" ЕС.

Справедливости ради замечу, что список этот вышел подлиннее восточноевропейского.