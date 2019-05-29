Нидерланды первыми в мире запретили байкеров Hells Angels

"Насилие часто бывает настолько серьезным и вызывает столько социальной нестабильности, что его можно рассматривать как нарушение общественного порядка", - постановил Окружной суд Утрехта.

"Запрет необходим для защиты населения. Это означает, что сегодня члены клуба больше не допускаются в Нидерланды в этом качестве", - говорится в постановлении суда.

Байкерский клуб Hells Angels был основан в 1948 году в Калифорнии. Его члены известны тем, что ездят на мотоциклах Harley-Davidson и носят джинсовые и кожаные костюмы. Помимо этого, клуб получил славу в 1960-х годах благодаря книге Хантера Томпсона "Ангелы ада: странная и ужасная сага". На сегодня членами клуба являются тысячи байкеров в десятках стран мира.