Нидерланды первыми в мире запретили байкеров Hells Angels

В Нидерландах суд запретил крупнейший в мире байкерский клуб Hells Angels ("Ангелы ада"), заявив, что клуб имеет большой "послужной список" насильственных преступлений, среди которых - убийства соперников, перестрелки, а также преступления, связанные с наркотиками и оружием, со ссылкой на агентство Reuters сообщает "Европейская правда".
"Насилие часто бывает настолько серьезным и вызывает столько социальной нестабильности, что его можно рассматривать как нарушение общественного порядка", - постановил Окружной суд Утрехта.
"Запрет необходим для защиты населения. Это означает, что сегодня члены клуба больше не допускаются в Нидерланды в этом качестве", - говорится в постановлении суда.
Представитель национальной прокуратуры отметил, что это впервые в истории страна запретила Hells Angels.
Байкерский клуб Hells Angels был основан в 1948 году в Калифорнии. Его члены известны тем, что ездят на мотоциклах Harley-Davidson и носят джинсовые и кожаные костюмы. Помимо этого, клуб получил славу в 1960-х годах благодаря книге Хантера Томпсона "Ангелы ада: странная и ужасная сага". На сегодня членами клуба являются тысячи байкеров в десятках стран мира.