Киевляне обиделись на Зеленского за "шаурму как символ города". В ответ он отобедал ей

В частности в социальной сети Facebook Зеленский рассказал, как в 2003 году он переехал в Киев. Он назвал его гордым и суровым городом, который не торопится "открывать свои объятия".

В Киеве, отметил глава Украины, у него родился его сын, а дочь пошла в первый класс. "В самом сердце Киева рождается свобода", - считает он.

"Есть то, что делает Киев Киевом: это запах цветущих лип и шаурмы возле метро; это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы; это вид с Владимирской горки, очаровательные цветущие каштаны и застройки "недоразумение", - написал он.

Фраза про шаурму вызвала волну критики некоторых пользователей социальных сетей. Многие киевляне выражали недоумение по поводу такой ассоциации города и писали, что им было обидно такое читать - ведь в Киеве есть другие более достойные внимания вещи, такие как Крещатик, Днепр, Андреевский спуск, Софийский собор и другие.

В ответ на это президент 29 мая опубликовал в социальных сетях новое фото - на котором он ест шаурму.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного или тем более стыдного", - написал Зеленский.