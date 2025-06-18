WSJ: США создали супербомбу против ядерных объектов Ирана

Американская военная промышленность разработала новое оружие огромной разрушительной силы, способное уничтожать глубокие подземные объекты. США могут впервые применить эту противобункерную бомбу в военных операциях против Ирана, а целью может стать завод по обогащению урана в Фордо, сообщает издание The Wall Street Journal.
Новая бомба получила название GBU-57 или Massive Ordnance Penetrator ("Массивный проникающий боеприпас"). Ссылаясь на представителей армии, журналисты описывают ее как 13-тонную бомбу, заключенную в оболочку из высокопрочного стального сплава. Боеприпас способен проникать вглубь земли на 60 метров, прежде чем произойдет взрыв.
Военные аналитики отмечают, что подобная бомба способна достичь таких целей, как завод по обогащению урана в Фордо, построенный Ираном в скальной породе под горой.
"Это именно то, для чего она была создана", – заявил изданию старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан, который участвовал в отборе боеприпасов для армии.
Кансиан также рассказал, что до появления подобных бункерных бомб армия США допускала возможность использования ядерного оружия для уничтожения подобных объектов в горах. Однако из-за политических ограничений ядерные боеприпасы были признаны неприемлемыми для таких операций. Впоследствии США потратили около 400 миллионов долларов на разработку и совершенствование альтернативного оружия. Сейчас на вооружении США находится около 20 таких противобункерных бомб.
Издание также цитирует бывшего заместителя помощника министра обороны США по вопросам Ближнего Востока Мика Малроя, который заявил, что для уничтожения объектов в Фордо и Натанзе в случае боевых действий США потребовалось бы около 12 таких боеприпасов.
Комплекс Фордо находится рядом с городом Гом, к югу от Тегерана, на глубине до 90 метров. Здесь, а также на уже частично разрушенном заводе в Натанзе, Иран осуществляет обогащение урана. Как сообщает журнал Der Spiegel, хотя Натанз был более крупным комплексом, Фордо считается более значимым для потенциальных военных амбиций иранского режима. В 2009 году западные разведки впервые публично сообщили о существовании этого объекта, построенного Ираном втайне. Это усилило подозрения, что Тегеран планирует создание атомной бомбы.
В Фордо работают около 3000 центрифуг, которые позволяют обогащать уран до 60-процентной чистоты, значительно превышающей уровень, необходимый для гражданских целей (менее 4%). До атак на Натанзе функционировали до 16 000 центрифуг, хотя они обеспечивали более низкий уровень обогащения урана.
Американская разведка в настоящее время считает, что Иран не возобновлял ядерную военную программу после того, как в 2003 году страна была вынуждена ее прекратить под международным давлением. Однако, согласно данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Иран накопил уже 408 килограммов высокообогащенного урана. Тегеран может за три недели превратить этот запас в оружейный материал, которого хватило бы для производства до девяти ядерных бомб. Для создания боеголовок из этого материала потребовалось бы еще несколько месяцев.
Авианалеты на иранские ядерные объекты уже идут
Напомним, что Израиль в числе основных причин начала войны указал развитие ядерного оружия Ираном. Первоначальными целями ударов стали именно ядерные объекты, атаки на которые продолжаются по сей день.
По данным Международного агентства по атомной энергии, Израиль уже нанес прямые удары по центрифугам для обогащения урана на заводе в Натанзе, расположенном под землей. Ожидается, что будет нанесён удар и по заводу Фордо, скрытому в горе на глубине около 90 метров, где предположительно находятся около 3000 центрифуг для обогащения урана.
МАГАТЭ ранее сообщало о радиологическом и химическом загрязнении внутри комплекса Натанз, при этом снаружи уровень радиации оставался нормальным. В то же время украинские эксперты выразили опасения по поводу риска возможной утечки радиации в результате бомбардировок ядерных объектов и повторения сценария, схожего с чернобыльской катастрофой.
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