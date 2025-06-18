WSJ: США создали супербомбу против ядерных объектов Ирана

Комплекс Фордо находится рядом с городом Гом, к югу от Тегерана, на глубине до 90 метров. Здесь, а также на уже частично разрушенном заводе в Натанзе, Иран осуществляет обогащение урана. Как сообщает журнал Der Spiegel, хотя Натанз был более крупным комплексом, Фордо считается более значимым для потенциальных военных амбиций иранского режима. В 2009 году западные разведки впервые публично сообщили о существовании этого объекта, построенного Ираном втайне. Это усилило подозрения, что Тегеран планирует создание атомной бомбы.

В Фордо работают около 3000 центрифуг, которые позволяют обогащать уран до 60-процентной чистоты, значительно превышающей уровень, необходимый для гражданских целей (менее 4%). До атак на Натанзе функционировали до 16 000 центрифуг, хотя они обеспечивали более низкий уровень обогащения урана.

Американская разведка в настоящее время считает, что Иран не возобновлял ядерную военную программу после того, как в 2003 году страна была вынуждена ее прекратить под международным давлением. Однако, согласно данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Иран накопил уже 408 килограммов высокообогащенного урана. Тегеран может за три недели превратить этот запас в оружейный материал, которого хватило бы для производства до девяти ядерных бомб. Для создания боеголовок из этого материала потребовалось бы еще несколько месяцев.

Авианалеты на иранские ядерные объекты уже идут