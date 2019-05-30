Конец "эры Ушакова": в Рижской думе выбирают мэра

В качестве главного кандидата на пост мэра Риги от партии "Честь служить Риге" (ЧСР) до последнего времени считали Олега Бурова, который перехватил ключи от столицы в достаточно критический момент, став и.о. мэра.

Как сообщалось, 5 апреля Юрис Пуце издал распоряжение об отстранении от должности председателя Рижской думы Нила Ушакова ("Согласие"), а 29 мая отстраненный мэр официально подал в отставку .

Справка о политическом опыте Турлайса

Турлайс родился в 1950 году. Начал карьеру в качестве военного еще в советские годы, служил в Афганистане.

С 1992 по 1994 год он занимал пост командира Национальных вооруженных сил Латвии, после чего стал советникам президента Гунтиса Улманиса по вопросам обороны и стратегического планирования.

Позже Турлайс был избран депутатом Сейма шестого созыва от партии Saimnieks, во время правления Андриса Шкеле Турлайс стал министром внутренних дел, однако покинул пост после трагедии на празднике пожарных в Талси, в результате которой погибли восемь детей.

В 1999 году он сменил партийную принадлежность и стал членом партии Latvijas Ceļš, однако вскоре покинул партию и в 2002 году вступил в Партию народного согласия, после чего был избран в восьмой Сейм.

В 2004 году он снова сменил партийную принадлежность и примкнул к Латвийской первой партии. В 2009 году Турлайс был избран в Рижскую думу, где работает с тех пор. Однако теперь политик является членом партии "Честь служить Риге".

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