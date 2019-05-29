Так почему Турлайс? Мнения и факты о кандидате в мэры Риги

В качестве главного кандидата на пост мэра Риги от партии "Честь служить Риге" до последнего времени считали Олега Бурова, который перехватил ключи от столицы в достаточно критический момент, став и.о. мэра. Так почему же вдруг официально на этот пост выдвинули Дайниса Турлайса?
Комментарии в поддержку Дайниса Турлайса
Лидер партии "Честь служить Риге" Андрис Америкс прокомментировал такое решение в эфире Latvijas Radio следующим образом:
"Уже во вторник в правлении партии была дискуссия об обоих кандидатах, и оба очень хороши. У одного большой опыт практической работы, Олег Буров - один из лучших кризисных менеджеров, а у Турлайса есть политический опыт.
И сейчас правление склонилось в пользу политического опыта", - заявил Америкс.
Лидер "Согласия", с которым "Честь служить Риге" работают в неизменном тандеме, Нил Ушаков также дал определенное "политическое благословение" кандидату на пост мэра Риги Дайнису Турлайсу, подтвердив, что "Согласие" поддержит выдвинутого партнерской партией кандидата.
Поддержку кандидатуре Турлайса выразили многие из опрошенных депутатов фракции "Согласие".
Например, Алексей Росликов ("Согласие") признал, что кандидатура Турлайса ему импонирует, и он высоко ценит предыдущий политический опыт коллеги, поэтому готов его поддержать.
Депутат Валерий Петров ("Согласие") также признал, что у него нет причин не поддержать кандидатуру Турлайса, потому что тот в прошлом занимал пост министра внутренних дел, а также работал на других руководящих позициях, что ему дает необходимый для управления городом опыт.
Вице-мэр Вадим Баранник ("Согласие") также подчеркнул предыдущий опыт и успехи Турлайса, назвав его одним из самых подходящих кандидатов на пост председателя Рижской думы.
Справка о политическом опыте Турлайса
Турлайс родился в 1950 году. Начал карьеру в качестве военного еще в советские годы, служил в Афганистане.
С 1992 по 1994 год он занимал пост командира Национальных вооруженных сил Латвии, после чего стал советникам президента Гунтиса Улманиса по вопросам обороны и стратегического планирования.
Позже Турлайс был избран депутатом Сейма шестого созыва от партии Saimnieks, во время правления Андриса Шкеле Турлайс стал министром внутренних дел, однако покинул пост после трагедии на празднике пожарных в Талси, в результате которой погибли восемь детей.
В 1999 году он сменил партийную принадлежность и стал членом партии Latvijas Ceļš, однако вскоре покинул партию и в 2002 году вступил в Партию народного согласия, после чего был избран в восьмой Сейм.
В 2004 году он снова сменил партийную принадлежность и примкнул к Латвийской первой партии. В 2009 году Турлайс был избран в Рижскую думу, где работает с тех пор. Однако теперь политик является членом партии "Честь служить Риге".
Архивные данные агентства LETA
Чем богат Турлайс?
Декларация политика за прошлый год свидетельствует о том, что ему принадлежит:
- недвижимость в Царниковском крае;
- новая машина Toyota CHR стоимостью около 28 000 евро;
- доли компании Consulting D&D.
Работая в самоуправлении, Турлайс за прошлый год получил 34 175 евро в качестве зарплаты, а также 8 490 евро в качестве российской военной пенсии.
Безналичные накопления политика в Meridian Trade Bank составляют примерно 30 000 евро.
В чем интерес "Согласия"?
Члены партии "Честь служить Риге" обещали, что, получив место мэра, на должности вице-мэров претендовать не будут. Таким образом, эти два поста отойдут "Согласию".
Баранник подтвердил, что он продолжит свою работу в должности вице-мэра, но официально никто из членов партии "Согласие" не предположил, кто мог бы занять второе место вице-мэра, аргументировав это тем, что принятие решения еще впереди.
Однако неофициальная информация свидетельствует, что на эту должность будет выдвинут депутат Сандис Бергманис ("Согласие").
А что же Буров?
Буров заявил, что готов занять пост мэра, если будет выдвинут фракцией.
"Если мэром станет Дайнис Турлайс, я сложу свои полномочия и продолжу работать как руководитель комитета городской собственности", - сказал он.
Ранее Буров заявил членам своей партии, что больше полезных дел для города он может сделать, находясь, например, на должности вице-мэра. Не баллотироваться на должность мэра - его личное решение, сказал он.
Теперь выглядит, что Буров не станет не мэром, не вице-мэром, а вернется к своим главным прежним обязанностям в качестве руководителя комитета.
В то же время прозвучала информация, что Буров займет место Америкса в правлении Рижского свободного порта. Для начала в качестве члена правления.
Отметим, что, согласно декларациям должностных лиц, в правлении порта получают в разы больше, чем в Рижской думе.
Например, Вадим Баранник в декларации должностного лица за 2017 год отметил, что в Управлении Рижского свободного порта он заработал 45 509.19 евро.
Развязка близится...
По информации LETA, избрание нового мэра может произойти уже в четверг, 30 мая. Не зря, отстраненный мэр Риги Нил Ушаков официально уже сложил свои полномочия, попрощавшись с помощью последнего селфи в кресле мэра.