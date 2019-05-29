Так почему Турлайс? Мнения и факты о кандидате в мэры Риги

Комментарии в поддержку Дайниса Турлайса

"Уже во вторник в правлении партии была дискуссия об обоих кандидатах, и оба очень хороши. У одного большой опыт практической работы, Олег Буров - один из лучших кризисных менеджеров, а у Турлайса есть политический опыт.

Лидер "Согласия", с которым "Честь служить Риге" работают в неизменном тандеме, Нил Ушаков также дал определенное "политическое благословение" кандидату на пост мэра Риги Дайнису Турлайсу, подтвердив, что "Согласие" поддержит выдвинутого партнерской партией кандидата.

Например, Алексей Росликов ("Согласие") признал, что кандидатура Турлайса ему импонирует, и он высоко ценит предыдущий политический опыт коллеги, поэтому готов его поддержать.

Депутат Валерий Петров ("Согласие") также признал, что у него нет причин не поддержать кандидатуру Турлайса, потому что тот в прошлом занимал пост министра внутренних дел, а также работал на других руководящих позициях, что ему дает необходимый для управления городом опыт.

Вице-мэр Вадим Баранник ("Согласие") также подчеркнул предыдущий опыт и успехи Турлайса, назвав его одним из самых подходящих кандидатов на пост председателя Рижской думы.

Справка о политическом опыте Турлайса

Турлайс родился в 1950 году. Начал карьеру в качестве военного еще в советские годы, служил в Афганистане.

С 1992 по 1994 год он занимал пост командира Национальных вооруженных сил Латвии, после чего стал советникам президента Гунтиса Улманиса по вопросам обороны и стратегического планирования.

Позже Турлайс был избран депутатом Сейма шестого созыва от партии Saimnieks, во время правления Андриса Шкеле Турлайс стал министром внутренних дел, однако покинул пост после трагедии на празднике пожарных в Талси, в результате которой погибли восемь детей.

В 1999 году он сменил партийную принадлежность и стал членом партии Latvijas Ceļš, однако вскоре покинул партию и в 2002 году вступил в Партию народного согласия, после чего был избран в восьмой Сейм.

В 2004 году он снова сменил партийную принадлежность и примкнул к Латвийской первой партии. В 2009 году Турлайс был избран в Рижскую думу, где работает с тех пор. Однако теперь политик является членом партии "Честь служить Риге".

Архивные данные агентства LETA