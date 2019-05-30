В Эстонии орудуют угонщики: краденные машины находят в Латвии

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны, отметив, что неделю назад были украдены автомобили Toyota RAV4 и Audi, а вчера в внедорожник Toyota Land Cruiser. Украденную Toyota вместе с водителем задержали в Латвии, подробности других происшествий полиция сейчас выясняет.

"Кражи более дорогих автомобилей, как правило, связаны со злоумышленниками из-за границы и полиция постоянно работает для того, чтобы предупреждать деятельность профессиональных воров из соседних стран", – сказал руководитель криминального бюро Лыунаской префектуры Меэлис Саарепуу. Воры предпочитают автомобили, которые можно завести без ключа (SmartKey). Усиливая сигнал ключа при помощи специального устройства, злоумышленники получают доступ к автомобилю и скрываются.

"На более дорогие автомобили можно установить дополнительные элементы защиты, которые усложнят угон. При возможности следует парковать автомобиль в освещенном месте, которое подает в поле камеры видеонаблюдения", – сказал полицейский. Саарепуу добавил, что ключ можно защитить, храня его в металлической коробке или завернув в фольгу, что препятствует усилению сигнала.