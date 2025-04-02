Букер провел на трибуне 25 часов и 5 минут, все это время оставаясь на ногах.

Таким образом, он побил предыдущий рекорд, установленный в 1957 году демократом Стромом Термондом из Южной Каролины, который тогда говорил 24 часа и 18 минут, пытаясь помешать принятию Закона о гражданских правах.

55-летний Букер, представляющий штат Нью-Джерси, - четвертый афроамериканец, избранный в Сенат США.

Хотя выступление Букера не имело процедурной цели заблокировать голосование республиканцев, оно стало символом принципиальной оппозиции со стороны демократов.

Бывший кандидат в президенты от Демократической партии начал свою речь в понедельник, 1 апреля, в 19:00 (по латвийскому времени - во вторник в 2:00) и завершил ее во вторник, 2 апреля, в 20:05 (в среду в 3:05 по латвийскому времени).

В своей речи он подверг резкой критике радикальную политику сокращения государственных расходов, проводимую администрацией Трампа. Он особо упомянул Илона Маска, который, по словам сенатора, без одобрения Конгресса урезал целые правительственные программы.

Букер заявил, что агрессивное использование исполнительной власти Дональдом Трампом представляет угрозу американской демократии.

"За какой-то 71 день пребывания у власти президент США уже нанес значительный ущерб национальной безопасности, финансовой стабильности и фундаментам нашей демократии", - подчеркнул сенатор.

Обращаясь к оппонентам Трампа, Букер завершил свою речь словами: "Я пришел к убеждению, что сила народа выше, чем сила тех, кто у власти".

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