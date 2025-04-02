ВИДЕО На древних ливских берегах до сих пор будят птиц

Этим объясняется необычный характер самого мероприятия: оно наполнено шумом, песнями, танцами, бросанием дротиков и другими действиями - отчасти игривыми, отчасти сакральными.

Хотя за прошедшие века эта традиция претерпела изменения и адаптировалась к современности, в ней и по сей день сохраняются подлинные элементы древнего обряда. Один из них - исполнение песни "Чичорпутнини" (Čīčorputniņi), в которой участники поют: "Чичорпутни, чичорпутни, пора просыпаться, чичор, чичор!" - этот припев хорошо знаком всем, кто интересуется ливской культурой.

"Такая традиция пробуждения птиц уникальна именно для ливов, и ее корни уходят вглубь доисторических времен", - подчеркивает руководитель Ливского института Латвийского университета Валтс Эрнштрейтс. Он также напоминает, что именно это событие ознаменовывает начало ливского нового года - момент, когда день становится длиннее ночи. По этой причине участники часто украшают ель и пекут лепешки в форме солнца.

Ливское культурное наследие традиционно связано не только с Латвией, но и с Эстонией. Поэтому праздники и памятные события часто организуются совместно. В этом году, например, мероприятия, посвященные Дню ливского наследия, прошли в Айнажи и деревне Икла - организованы они были эстонской стороной.

"С самых первых лет День ливского наследия для нас - это не просто праздник, а повод собраться вместе, наладить добрососедские связи через границу, поддержать дружбу и отдать дань уважения нашему наследию здесь, на месте", - говорит руководитель Ливского культурного пространства Видземе Лолита Озолиня.

Видео: Сюжет передачи Kivi

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