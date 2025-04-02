Ливские общины чаще всего ассоциируются с побережьем Курземе, но в последние годы внимание все чаще обращено и на Видземе, где ливы с неменьшим усердием берегут и развивают свои традиции. Об этом рассказывает телевизионная программа Kivi, созданная на факультете экономики и социальных наук Латвийского университета.
ВИДЕО ⟩ На древних ливских берегах до сих пор будят птиц
Так, 22 марта этого года на берегу реки Аге была установлена информационная табличка, указывающая на ее расположение в ливской прибрежной зоне. Название реки на ней написано как на латышском, так и на ливском языке - в знак уважения к ливскому наследию.
С 2023 года подобные мероприятия, направленные на сохранение и увековечивание ливского культурного наследия, проходят регулярно благодаря усилиям Латвийской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, Национального культурного центра Латвии и Ливского института Латвийского университета. Первое воскресенье после весеннего равноденствия объявлено Днем ливского наследия, а 2023 год был провозглашен Годом ливского наследия.
Одним из ключевых событий в рамках Дня ливского наследия становится традиционное ливское пробуждение птиц - древний обряд, основанный на ливском веровании, что зимой птицы не улетают, а впадают в глубокий сон. С приходом весны их нужно разбудить. Ливы полагали: вместе с птицами пробуждаются и всякие злые силы - духи, завистники, ведьмы. Поэтому ритуал пробуждения птиц был не только праздником, но и своего рода оберегом: его задача - прогнать нечисть, разбудить добро и тепло.
Этим объясняется необычный характер самого мероприятия: оно наполнено шумом, песнями, танцами, бросанием дротиков и другими действиями - отчасти игривыми, отчасти сакральными.
Хотя за прошедшие века эта традиция претерпела изменения и адаптировалась к современности, в ней и по сей день сохраняются подлинные элементы древнего обряда. Один из них - исполнение песни "Чичорпутнини" (Čīčorputniņi), в которой участники поют: "Чичорпутни, чичорпутни, пора просыпаться, чичор, чичор!" - этот припев хорошо знаком всем, кто интересуется ливской культурой.
"Такая традиция пробуждения птиц уникальна именно для ливов, и ее корни уходят вглубь доисторических времен", - подчеркивает руководитель Ливского института Латвийского университета Валтс Эрнштрейтс. Он также напоминает, что именно это событие ознаменовывает начало ливского нового года - момент, когда день становится длиннее ночи. По этой причине участники часто украшают ель и пекут лепешки в форме солнца.
Ливское культурное наследие традиционно связано не только с Латвией, но и с Эстонией. Поэтому праздники и памятные события часто организуются совместно. В этом году, например, мероприятия, посвященные Дню ливского наследия, прошли в Айнажи и деревне Икла - организованы они были эстонской стороной.
"С самых первых лет День ливского наследия для нас - это не просто праздник, а повод собраться вместе, наладить добрососедские связи через границу, поддержать дружбу и отдать дань уважения нашему наследию здесь, на месте", - говорит руководитель Ливского культурного пространства Видземе Лолита Озолиня.
Видео: Сюжет передачи Kivi
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