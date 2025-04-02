44-летняя американка Карен Рид, обвиняемая в убийстве своего бойфренда-полицейского в январе 2022 года, повторно предстанет перед судом по тому же обвинению.
Карен Рид повторно судят по обвинению в убийстве бойфренда-полицейского. Это дело потрясло Америку
В июле прошлого года, внимательнейшим образом изучив более 600 улик и допросив семь десятков свидетелей, присяжные так и не смогли прийти к единому мнению, чтобы вынести однозначный вердикт.
Погибший — бойфренд подсудимой Джон О'Киф, 16 лет отработавший в полиции Бостона, — в январе 2022 года был обнаружен лежащим на снегу и без сознания недалеко от дома своего коллеги в одном из пригородов. Позже врачи констатировали смерть.
Обвинения в убийстве О'Кифа были предъявлены его подруге. По версии обвинения, после совместной ночной попойки Карен подвезла Джона на машине к дому его коллеги, врезалась в него и сбежала с места преступления.
Би-би-си рассказывает основные подробности этого громкого судебного дела, захватившего внимание всей Америки.
В чем именно обвиняют Карен Рид?
О'Киф и Рид встречались около двух лет. По словам прокуроров, отношения пары в последнее время были крайне нестабильны, а под конец и вовсе разладились.
По версии обвинения, после совместных возлияний накануне нетрезвая Карен отвезла своего бойфренда на домашнюю вечеринку к коллеге. Однако перед тем как уехать, в процессе разворота она сбила своего любовника — возможно, даже не поняв этого — и уехала прочь.
Вернувшись на вечеринку через несколько часов с двумя подругами, она обнаружила О'Кифа лежащим в сугробе. Позже судмедэксперты установили, что причиной смерти мужчины стали травма от удара по голове тупым предметом и переохлаждение.
Обвинение считает, что своего бойфренда Карен Рид сбила намеренно, из-за проблем в отношениях. А потому в числе предъявленных ей обвинений — убийство второй степени (убийство при смягчающих вину обстоятельствах), непредумышленное убийство в состоянии алкогольного опьянения и бегство с места аварии, повлекшее за собой смерть.
По первому обвинению, в случае признания вины, по закону штата Массачусетс ей грозит пожизненное заключение. Сама подсудимая виновной себя не признает и отвергает все обвинения.
Что утверждает защита?
Выступать в свою защиту самостоятельно Карен Рид не стала. Ее адвокаты изложили суду свою версию: якобы О'Киф был избит внутри дома во время вечеринки, а уже потом его вытащили на улицу, где он и замерз, — а их клиентку просто подставили.
Защита обращала особое внимание на то, что некоторые из занимавшихся этим делом следователей были хорошо знакомы с присутствовавшими в тот январский вечер на вечеринке полицейскими, в том числе и курировавший расследование прокурор штата Массачусетс Майкл Проктор (в чем тот честно признался).
Карен Рид стала «удобным посторонним», которого выбрали для отвода глаз, чтобы даже не искать других подозреваемых, настаивают ее адвокаты.
Вызванный защитой свидетель — отставной судебный патологоанатом, доктор Фрэнк Шеридан — заявил, что если бы погибшего мужчину сбила тяжелая машина, то синяков на его теле было бы куда больше.
Отказавшись выступать в зале суда, Карен Рид тем не менее дала несколько интервью журналистам и даже разрешила каналу HBO снять мини-сериал «Тело в снегу: дело Карен Рид», который собрал многомиллионную аудиторию.
«Мне нечего скрывать, — заявила Рид в интервью Boston 25 News в феврале. — Моя жизнь висит на волоске, и это неправильно, так быть не должно. Чем больше информации будет у общественности, тем лучше люди поймут то, что сами мы и так уже знаем».