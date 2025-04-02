По словам ее собеседника, Трамп разочарован в российском диктаторе Владимире Путине. Журналистка утверждает, что в Белом доме всерьез рассматривают возможность агрессивных санкций против так называемого "теневого флота" - морской транспортной сети, которая позволяет России обходить ограничения на экспорт нефти.

"Мне сказали, что сейчас контроль за соблюдением санкций очень слабый - неофициально его оценивают как "3 из 10". А перехват операций теневого флота, занимающегося незаконной транспортировкой нефти через Балтийское море, может стать легкой мишенью для усиления давления", - отмечает Хайнрих.

Также 1 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп испытывает разочарование как в Путине, так и в президенте Украины Владимире Зеленском. "Он (Трамп) хочет, чтобы эта война закончилась. С обеих сторон продолжают гибнуть люди, и это затянулось слишком надолго. Наша команда продолжает работать с обеими сторонами - и с россиянами, и с украинцами", - сказала Ливитт.

30 марта Трамп заявил, что крайне разгневан тем, что Путин поставил под сомнение авторитет Зеленского. Он пригрозил ввести 25-процентные "вторичные пошлины" на экспорт российской нефти, если не будет достигнуто соглашение о перемирии и виновной в этом окажется Россия.

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