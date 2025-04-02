Шмите-Роке подчеркнула, что у общества есть право знать о подобных инцидентах, но в то же время добавила: результаты проверки могут быть ограничены в доступе, в зависимости от содержания итогового отчета комиссии.

Комиссия Сейма по запросам отклонила предложение Национального объединения об официальном запросе к министру Ашераденсу.

Ранее передача de facto Латвийского телевидения сообщила, что в начале февраля в Германии была задержана рекордная партия героина - 450 килограммов, доставленных паромом из Лиепаи.

О возможной партии сообщили власти Нидерландов и Бельгии. Информацию о грузе получила и латвийская таможня, но задержать наркотики удалось только в Германии.

В настоящее время проводится служебная проверка того, как среагировали подразделения Службы госдоходов (VID). Этим делом также заинтересовался KNAB, который взял на себя функции расследования и оперативной работы, ранее принадлежавшие Управлению внутренней безопасности VID.

По данным передачи de facto, автомобиль с героином мог въехать в Латвию с территории Эстонии и беспрепятственно проехать через всю страну вплоть до Лиепаи.

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