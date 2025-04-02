Во время служебной проверки в Службе государственных доходов (VID) пока невозможно дать конкретные ответы на вопросы депутатов о транзите через Латвию партии героина весом 450 килограммов, заявил в среду, 2 апреля, на заседании Комиссии по запросам Сейма министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство").
Министр отметил, что служебная проверка проводится в сотрудничестве с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и должна завершиться 6 мая.
Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, будет дана оценка возможной ответственности конкретных должностных лиц, пообещал Ашераденс. Если подтвердится ранее прозвучавшая информация о том, что автомобиль мог попасть в порт Лиепаи, обойдя видеонаблюдение, Министерство финансов намерено совместно с Лиепайской свободной экономической зоной (Лиепайский порт) устранить такую возможность в будущем.
От имени авторов запроса депутат Артурс Бутанс (Национальное объединение) резко раскритиковал публичные высказывания директора Управления налоговой и таможенной полиции VID Айгара Прусакса по данному инциденту, а также в целом профессиональную деятельность сотрудника VID. Оппозиционные депутаты поинтересовались, планирует ли министерство по-прежнему выдвигать Прусакса на должность главы Налоговой и таможенной полиции. Ашераденс ответил, что выдвижение планируется, документы подготовлены, но процесс приостановлен до завершения проверки.
Генеральный директор VID Байба Шмите-Роке признала, что это крайне неприятный случай, но заверила, что ответственные институты относятся к ситуации серьезно. "Сейчас, я думаю, преждевременно судить и оценивать, кто конкретно несет ответственность", - заявила она.
Шмите-Роке подчеркнула, что у общества есть право знать о подобных инцидентах, но в то же время добавила: результаты проверки могут быть ограничены в доступе, в зависимости от содержания итогового отчета комиссии.
Комиссия Сейма по запросам отклонила предложение Национального объединения об официальном запросе к министру Ашераденсу.
Ранее передача de facto Латвийского телевидения сообщила, что в начале февраля в Германии была задержана рекордная партия героина - 450 килограммов, доставленных паромом из Лиепаи.
О возможной партии сообщили власти Нидерландов и Бельгии. Информацию о грузе получила и латвийская таможня, но задержать наркотики удалось только в Германии.
В настоящее время проводится служебная проверка того, как среагировали подразделения Службы госдоходов (VID). Этим делом также заинтересовался KNAB, который взял на себя функции расследования и оперативной работы, ранее принадлежавшие Управлению внутренней безопасности VID.
По данным передачи de facto, автомобиль с героином мог въехать в Латвию с территории Эстонии и беспрепятственно проехать через всю страну вплоть до Лиепаи.
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