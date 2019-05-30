С убийства Бункуса прошел год. Что известно на сегодняшний день?

Брат убитого год назад присяжного адвоката и администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса Кристап Бункус сегодня на пресс-конференции фонда "Martins Bunkus Justice Foundation" в очередной раз высказал критику в адрес Государственной полиции (ГП), обвиняя ее в низком уровне профессионализма при расследовании дела Мартиньша Бункуса и других убийств.
"Я сделал вывод, что ГП не умеет раскрывать преступления, и это приведет к международным последствиям. Мы не можем допустить того, чтобы Латвия стала транзитной страной для преступников", - заявил Кристап Бункус собравшимся журналистам. Он подчеркнул, что человеческая жизнь не может быть ценой за непрофессионализм и небрежность полиции.
Фотогалерея: Проводы Мартиньша Бункуса
Бункус заявил, что ГП "слишком сильно концентрируется на создании своего образа, вместо того чтобы сконцентрироваться на раскрытии преступлений".
Как сообщалось ранее, ГП на этой неделе рассказала агентству LETA, что по вышеупомянутому уголовному делу продолжается активное расследование, которым занимается пятеро следователей, однако в случае необходимости привлекаются дополнительные специалисты.
Фотогалерея: Кристапс Бункус информирует о дальнейших действиях семьи убитого
Полиция развернула широкую сеть международного сотрудничества. Обмен информацией проходит с пятью странами ЕС и тремя странами СНГ. Названия стран не разглашаются. Кроме того, используются каналы организации "Интерпол" и полицейской службы Европейского союза "Европол".
Год со дня убийства
Бункуса застелили утром 30 мая прошлого года, когда он на автомобиле ехал мимо кладбища на улице Айзсаулес в Риге. Полиция пришла к выводу, что убийц с автоматическим оружием было минимум двое. Преступники ехали на фургоне Volkswagen, который потом незамедлительно сожгли.
Передача de facto сообщала, что на сцене преступления появилась еще одна машина. Перед убийством Бункуса некий молодой человек в Facebook опубликовал фотографию с желтым автомобилем Volkswagen. Его водитель в мае прошлого года ездил по улицам недалеко от дома Бункуса и фотографировал.
Как отмечает De facto, в базе данных CSDD автомобиль с таким номером найти нельзя. Это может означать, что такого номерного знака не существует. Однако, как убедилась передача, проверив, можно ли его получить, оказалось, что он уже занят.
Фотогалерея: Убит Мартиньш Бункус
Фотогалерея: Сожженный автобус недалеко от места убийства
Позднее в CSDD пояснили, что номер был украден в прошлом году. Поэтому аннулирован и в базе данных его больше нет. Владелец знака в конце июня прошлого года - более чем через месяц после появления машины в Межапарке - получил новый номер.
Это позволяет выдвинуть две версии. Первая - на машине по Межапарку перед убийством Бункуса ездил его владелец или кто-то с его разрешения. Вторая - он несколько недель не замечал, что номера украдены.
Полиция ясности по этому вопросу не вносит. "Я отказываюсь комментировать, что мы точно получили и соответствует ли какой-то факт истине, так как это действительно тайна следствия", - сказал начальник главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.
Автор фотографии подтвердил De facto, что полиция по поводу сфотографированного автобуса задавала ему вопросы.
Гришин не согласен со скептиками, которые считают, что в течение года в деле об убийстве Бункуса ничего не сделано. Как раз наоборот - Гришин не видит причин, почему бы это дело не было раскрыто. Полиция активно сотрудничает с несколькими странами, получая доказательства как о конкретных лицах, так и о фактах.
"Мы можем однозначно сказать, что дело мы уже разобрали и находимся в заключительной стадии, когда процессуальные решения принимаются по отношению к конкретным лицам," - сказал Гришин, пояснив, что у полиции есть приблизительное видение того, как преступление было совершено и спланировано, как долго это делалось, какие страны могут быть вовлечены и какие организованные группировки такую работу могли сделать".
Фотогалерея: Место убийства месяц спустя
Однако полиция пока не может сказать, было ли связано убийство Бункуса с ликвидацией банка, процессами неплатежеспособности или адвокатской работой. Это позволяет думать, что полиция ближе подобралась к исполнителям, чем к заказчикам.
При этом главная версия связывается с профессиональной деятельностью. Версия о частной жизни не отброшена совсем, однако менее значительна.
"У нас это звучит примерно так - большая часть людей пишет правой рукой, но есть вероятность, что они пишут и левой рукой. Всеобщее оглашение версий ничего не означает. Полиция в течение года не смогла прийти к конкретной версии", - критичен о достижениях полиции за год брат убитого адвоката Кристап Бункус.
Связь со следствием он характеризует как непродуктивную. В течение последних месяцев семья активно просила у полиции информацию о проделанном, но следовали ответы, что идет интенсивная и целенаправленная работа.
Кристап Бункус также встречался с министром внутренних дел Сандисом Гиргенсом, однако обсуждали они всеобщие вещи, а не конкретное дело.
"У меня нет прав идти к следователю и попросить открыть дело и показать, что он там делает или не делает", - сказал Гиргенс.
Этой весной в деле был сменен надзирающий прокурор. На место Елены Кушаковой пришел Алдис Асманис. Причина - Кушакова сейчас готовится к дебатам по делу о золитудской трагедии.
Ласманис в двух случаях зафиксировал, что главный следователь дела Олег Кольцов игнорировал закон, не давая ответов на заявки. Кольцов короткое время не исполнял обязанности главного следователя. Сейчас он к ним вернулся. Как поясняет Госполициф, изменения не были связаны с качеством следственной работы.
Работу над делом продолжают более 20 сотрудников полиции.
Со дня убийства Мартиньша Бункуса полиция допросила более 150 свидетелей и опросила более 200 человек, было проведено более 20 экспертиз.
Полиция до сих пор главным мотивом преступления считает профессиональную деятельность жертвы, однако рассматриваются и другие версии.
На данный момент статус подозреваемого по этому делу не был присвоен никому.
Мартиньш Бункус был убит 30 мая прошлого года утром, когда проезжал на автомашине мимо Лесного кладбища. Недалеко от места происшествия был найден сожженный автомобиль с поддельными номерами, который, скорее всего, использовался убийцами.
Фотогалерея: Дом в Межапарке, где жил Бункус