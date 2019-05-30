С убийства Бункуса прошел год. Что известно на сегодняшний день?

"Я сделал вывод, что ГП не умеет раскрывать преступления, и это приведет к международным последствиям. Мы не можем допустить того, чтобы Латвия стала транзитной страной для преступников", - заявил Кристап Бункус собравшимся журналистам. Он подчеркнул, что человеческая жизнь не может быть ценой за непрофессионализм и небрежность полиции.

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Бункус заявил, что ГП "слишком сильно концентрируется на создании своего образа, вместо того чтобы сконцентрироваться на раскрытии преступлений".

Как сообщалось ранее, ГП на этой неделе рассказала агентству LETA, что по вышеупомянутому уголовному делу продолжается активное расследование, которым занимается пятеро следователей, однако в случае необходимости привлекаются дополнительные специалисты.

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Полиция развернула широкую сеть международного сотрудничества. Обмен информацией проходит с пятью странами ЕС и тремя странами СНГ. Названия стран не разглашаются. Кроме того, используются каналы организации "Интерпол" и полицейской службы Европейского союза "Европол".

Год со дня убийства

Бункуса застелили утром 30 мая прошлого года, когда он на автомобиле ехал мимо кладбища на улице Айзсаулес в Риге. Полиция пришла к выводу, что убийц с автоматическим оружием было минимум двое. Преступники ехали на фургоне Volkswagen, который потом незамедлительно сожгли.

Передача de facto сообщала, что на сцене преступления появилась еще одна машина. Перед убийством Бункуса некий молодой человек в Facebook опубликовал фотографию с желтым автомобилем Volkswagen. Его водитель в мае прошлого года ездил по улицам недалеко от дома Бункуса и фотографировал.

Как отмечает De facto, в базе данных CSDD автомобиль с таким номером найти нельзя. Это может означать, что такого номерного знака не существует. Однако, как убедилась передача, проверив, можно ли его получить, оказалось, что он уже занят.

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Позднее в CSDD пояснили, что номер был украден в прошлом году. Поэтому аннулирован и в базе данных его больше нет. Владелец знака в конце июня прошлого года - более чем через месяц после появления машины в Межапарке - получил новый номер.

Это позволяет выдвинуть две версии. Первая - на машине по Межапарку перед убийством Бункуса ездил его владелец или кто-то с его разрешения. Вторая - он несколько недель не замечал, что номера украдены.

Полиция ясности по этому вопросу не вносит. "Я отказываюсь комментировать, что мы точно получили и соответствует ли какой-то факт истине, так как это действительно тайна следствия", - сказал начальник главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.

Автор фотографии подтвердил De facto, что полиция по поводу сфотографированного автобуса задавала ему вопросы.