Полиция: дело об убийстве Бункуса находится в заключительной стадии

Бункуса застелили утром 30 мая прошлого года, когда он на автомобиле ехал мимо кладбища на улице Айзсаулес в Риге. Полиция пришла к выводу, что убийц с автоматическим оружием было минимум двое. Преступники ехали на фургоне Volkswagen, который потом незамедлительно сожгли.

На сцене преступления появилась еще одна машина. Перед убийством Бункуса некий молодой человек в Facebook опубликовал фотографию с желтым автомобилем Volkswagen. Его водитель в мае прошлого года ездил по улицам недалеко от дома Бункуса и фотографировал.

Как отмечает De facto, в базе данных CSDD автомобиль с таким номером найти нельзя. Это может означать, что такого номерного знака не существует. Однако, как убедилась передача, проверив, можно ли его получить, оказалось, что он уже занят.

Позднее в CSDD пояснили, что номер был украден в прошлом году. Поэтому аннулирован и в базе данных его больше нет. Владелец знака в конце июня прошлого года - более чем через месяц после появления машины в Межапарке - получил новый номер.

Это позволяет выдвинуть две версии. Первая - на машине по Межапарку перед убийством Бункуса ездил его владелец или кто-то с его разрешения. Вторая - он несколько недель не замечал, что номера украдены.

Полиция ясности по этому вопросу не вносит. "Я отказываюсь комментировать, что мы точно получили и соответствует ли какой-то факт истине, так как это действительно тайна следствия", - сказал начальник главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.

Автор фотографии подтвердил De facto, что полиция по поводу сфотографированного автобуса задавала ему вопросы.

Гришин не согласен со скептиками, которые считают, что в течение года в деле об убийстве Бункуса ничего не сделано. Как раз наоборот - Гришин не видит причин, почему бы это дело не было раскрыто. Полиция активно сотрудничает с несколькими странами, получая доказательства как о конкретных лицах, так и о фактах.

"Мы можем однозначно сказать, что дело мы уже разобрали и находимся в заключительной стадии, когда процессуальные решения принимаются по отношению к конкретным лицам," - сказал Гришин, пояснив, что у полиции есть приблизительное видение того, как преступление было совершено и спланировано, как долго это делалось, какие страны могут быть вовлечены и какие организованные группировки такую работу могли сделать".

Однако полиция пока не может сказать, было ли связано убийство Бункуса с ликвидацией банка, процессами неплатежеспособности или адвокатской работой. Это позволяет думать, что полиция ближе подобралась к исполнителям, чем к заказчикам.

При этом главная версия связывается с профессиональной деятельностью. Версия о частной жизни не отброшена совсем, однако менее значительна.

"У нас это звучит примерно так - большая часть людей пишет правой рукой, но есть вероятность, что они пишут и левой рукой. Всеобщее оглашение версий ничего не означает. Полиция в течение года не смогла прийти к конкретной версии", - критичен о достижениях полиции за год брат убитого адвоката Кристап Бункус.

Связь со следствием он характеризует как непродуктивную. В течение последних месяцев семья активно просила у полиции информацию о проделанном, но следовали ответы, что идет интенсивная и целенаправленная работа.

Кристап Бункус также встречался с министром внутренних дел Сандисом Гиргенсом, однако обсуждали они всеобщие вещи, а не конкретное дело.

"У меня нет прав идти к следователю и попросить открыть дело и показать, что он там делает или не делает", - сказал Гиргенс.

Этой весной в деле был сменен надзирающий прокурор. На место Елены Кушаковой пришел Алдис Асманис. Причина - Кушакова сейчас готовится к дебатам по делу о золитудской трагедии.

Ласманис в двух случаях зафиксировал, что главный следователь дела Олег Кольцов игнорировал закон, не давая ответов на заявки. Кольцов короткое время не исполнял обязанности главного следователя. Сейчас он к ним вернулся. Как поясняет Госполициф, изменения не были связаны с качеством следственной работы.