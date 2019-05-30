Чт, 30.05.2019
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Руководство учебных заведений должно будет проверять биографии учителей

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Пустой класс в школе

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону, обязывающие руководителя учебного заведения в установленном Кабинетом министров порядке убедиться, не распространяется ли на педагогов запрет на эту работу.

По закону, педагогом не может работать лицо, судимое за умышленное совершение преступного деяния, за исключением случаев, когда после погашения или снятия судимости установлено, что это не вредит интересам учащихся, и этому лицу разрешено работать педагогом.

Запрет распространяется также на лиц с ограниченной дееспособностью, решением суда лишенных попечительских прав и в упомянутых в законе случаях несоответствия освобожденных от должности педагога.

Ограничения касаются также государственных или муниципальных учебных заведений и учебных учреждений среднего образования государственных вузов в связи с несоответствием педагога требованиям к владению госязыком.

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