Эгил Левитс раз в час пьет крепкий кофе
В четверг, 30 мая, новоизбранный президент Эгил Левитс поведал передаче 900 sekundes о своих "ритуалах" во время завтрака, а также о весьма тревожной привычке пить кофе.
Господин Левитс рассказал, что его утро обычно начинается с большой кружки кофе с молоком (0,75 л.)
Однако это не единственная порция бодрящего напитка в день. Новый глава государства признался, что,
когда он работал в суде ЕС, его секретарь итальянского происхождения раз в час приносила ему аутентичный итальянский эспрессо.
Фотогалерея: Президентом Латвии избран Эгил Левитс
"Это как ударить топором по голове", - рассказал Левитс, признав, что такое большое количество кофе вредно для здоровья.
Президент не советует другим так делать.
Что касается любимой еды, он сказал, что на завтрак предпочел бы булочку.
Напомним, в среду, 29 мая, Эгил Левитс был избран президентом Латвии.