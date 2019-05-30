Эгил Левитс раз в час пьет крепкий кофе

Господин Левитс рассказал, что его утро обычно начинается с большой кружки кофе с молоком (0,75 л.)

Однако это не единственная порция бодрящего напитка в день. Новый глава государства признался, что,

когда он работал в суде ЕС, его секретарь итальянского происхождения раз в час приносила ему аутентичный итальянский эспрессо.



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"Это как ударить топором по голове", - рассказал Левитс, признав, что такое большое количество кофе вредно для здоровья.

Президент не советует другим так делать.

Что касается любимой еды, он сказал, что на завтрак предпочел бы булочку.