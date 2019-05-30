Чт, 30.05.2019
У Латвии - огромный потенциал идти по пути успешного государства, быть страной, которую продвигают успешные люди. Эгил Левитс

Эгил Левитс раз в час пьет крепкий кофе
Не много ли?

Эгил Левитс

ФОТО: AFP/SCANPIX

В четверг, 30 мая, новоизбранный президент Эгил Левитс поведал передаче 900 sekundes о своих "ритуалах" во время завтрака, а также о весьма тревожной привычке пить кофе. 

Господин Левитс рассказал, что его утро обычно начинается с большой кружки кофе с молоком (0,75 л.)

Однако это не единственная порция бодрящего напитка в день. Новый глава государства признался, что,

когда он работал в суде ЕС, его секретарь итальянского происхождения раз в час приносила ему аутентичный итальянский эспрессо.
 

Фотогалерея: Президентом Латвии избран Эгил Левитс

"Это как ударить топором по голове", - рассказал Левитс, признав, что такое большое количество кофе вредно для здоровья.

Президент не советует другим так делать. 

Что касается любимой еды, он сказал, что на завтрак предпочел бы булочку. 

Напомним, в среду, 29 мая, Эгил Левитс был избран президентом Латвии

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