Сб, 1.06.2019
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Что в шкафу у президента: Левитс - коллекционер галстуков
Виндзорский узел - лучший!

ФОТО: LETA, Valsts kanceleja

"Лучший подарок для мужчины - галстук. Любой будет рад такому презенту", - сказал новоизбранный президент Латвии Эгил Левитс в интервью 900 sekundes.

Продолжив разговор об этом мужском аксессуаре, Левитс отметил,что у него имеется значительная коллекция галстуков - как приобретенных им самим здесь и в путешествиях, так и подаренных близкими.

ФОТО: Valsts kanceleja

"Пара десятков уже есть. А теперь еще и этот новый - цвета латвийского флага, подаренный телевизионной командой LNT", - добавил новоизбранный глава государства. 

О манере носить галстук Левитс говорит:

"Предпочитаю узел Виндзор. Это королевский узел - он считается лучшим. Виндзорский узел забирает много материала, он объемный и широкий".

Ранее Русский TVNET рассказал о тревожной привычке новоизбранного главы государства пить кофе!

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