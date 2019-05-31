Что в шкафу у президента: Левитс - коллекционер галстуков
"Лучший подарок для мужчины - галстук. Любой будет рад такому презенту", - сказал новоизбранный президент Латвии Эгил Левитс в интервью 900 sekundes.
Продолжив разговор об этом мужском аксессуаре, Левитс отметил,что у него имеется значительная коллекция галстуков - как приобретенных им самим здесь и в путешествиях, так и подаренных близкими.
"Пара десятков уже есть. А теперь еще и этот новый - цвета латвийского флага, подаренный телевизионной командой LNT", - добавил новоизбранный глава государства.
О манере носить галстук Левитс говорит:
"Предпочитаю узел Виндзор. Это королевский узел - он считается лучшим. Виндзорский узел забирает много материала, он объемный и широкий".
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