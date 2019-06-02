"Катастрофа неизбежна": как Ethiopian Airlines проигнорировали предупреждения пилота

Пилот и инструктор Ethiopian Airlines Берндс Кай Ван Хослин уже в ноябре предупредил руководство авиакомпании, что пилотам необходимо дополнительное время для обучения управлению новым самолетам Boeing 737 MAX. Он также отметил, что нужно больше уделять внимания коммуникации членов экипажа данного самолета.

Через три месяца после предупреждения Ван Хослина произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 157 пассажиров Ethiopian Airlines.

Ван Хослин беспокоился о том, как пилоты смогут решить проблемы управления 737 MAX, о чем свидетельствуют предупреждения в кабине экипажа, передает Bloomberg, ссылаясь на переписку по э-почте.

"Катастрофа неизбежна", в декабре писал Ван Хослин. Он также выразил свои опасения на 418 страницах о том, как выполнить техническое обслуживание самолета и избежать переутомления пилотов Ethiopian Airlines. В апреле Ван Хослин подал в отставку, упомянув о предыдущих предупреждениях, которые авиакомпания проигнорировала.

Ван Хослин писал, что "его опасения связаны с вопросами безопасности, на которые авиакомпания должна была обратить пристальное внимание".

Представитель Ethiopian Airlines агентству Bloomberg сообщил, что авиакомпания не может комментировать данный случай, добавив, что все пилоты были обучены пилотированию самолетов 737 MAX, учитывая все рекомендации Федеральной авиационной ассоциации (FAA).

Имеющаяся в настоящее время информация свидетельствует о том, что причиной катастроф Lion Air и Ethiopian Airlines могла стать ошибка в программном обеспечении, которая привела пилотов к неточным данным.

В декабре ван Хослин писал руководству Ethiopian Airlines, что члены экипажа, включая пилотов, смущены различными сообщениями и предупреждающими сигналами в кабине, вызванными ошибочными показаниями датчиков. Авиакатастрофа Ethiopian Airlines, как и технические проблемы у других самолетов 737 MAX, которые используют другие авиакомпании во всем мире, стала причиной, временного запрета на использование этих лайнеров.

Ван Хослин упомянул, что на данный момент следователи больше всего подвергают проверке автоматизированный датчик системы безопасности. Он обеспокоен тем, что на симуляторах не воспроизводятся ситуации, возникающие, когда самолет наклоняется из-за неисправности датчика, поэтому во время реального полета пилоты просто не понимают, как действовать в этот момент.

"Программы симуляторов устарели, в них инсценируются ситуации, актуальные для старых моделей Boeing. Я хотел бы подчеркнуть необходимость альтернативы дополнительного обучения", писал Ван Хослин.

В ноябре Ван Хослин попросил руководство эфиопских авиалиний предоставить как можно больше информации об автоматизированных датчиках безопасности и их эксплуатационных последствиях. Уже тогда была доступная информация о том, что датчики могут вызвать автоматический процесс посадки из-за ошибочных показателей, но не было ясно, как действовать пилотам в такой ситуации.