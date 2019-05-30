Пт, 31.05.2019
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Совесть замучила: гражданин Эстонии признался в убийстве спустя 18 лет

Тюрьма. Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Отбывающий наказание за нарушение Закона об оружии в Голландии гражданин Эстонии признал себя виновным в убийстве в 2001 году голландского кикбоксера, сообщает Rus.Postimees.

По данным газеты Telegraaf, 46-летний гражданин Эстонии раскаялся в том, что 18 лет назад застрелил боксера в центре Алкмара.

Мотивы убийства пока неизвестны, но есть сведения, что убитый был связан с наркогруппировкой и хранил у себя деньги членов банды.

В пятницу эстонец должен будет предстать перед судом Голландии.

Пока неизвестно, сделал ли он чистосердечное признание официально, но следственная группа уже допросила его.

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