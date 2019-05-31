Росликов объяснил "грубое нарушение", за которое депутатов исключили из "Согласия"

По его словам, депутаты хотели получить объяснение об обязанностях вице-мэра и сферах его ответственности. С точки зрения Росликова, в этом есть и потенциальный риск коррупции, потому что органы по борьбе с коррупцией обратят внимание, если будет создана должность с новыми помощниками, но без обоснования.