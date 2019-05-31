Пт, 31.05.2019
У меня была майка Зинедина Зидана, которую мне мама подарила на день рождения. Я в ней лет 5 ходил - на дни рождения, в школу, дома. Я везде был в ней. В итоге она порвалась окончательно, и мама её выбросила. Помню, что я тогда скандал устроил. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

Росликов объяснил "грубое нарушение", за которое депутатов исключили из "Согласия"

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Алексей Росликов

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Желание четырех исключенных из партии "Согласие" депутатов Рижской думы получить объяснения в связи с выдвижением Сандриса Бергманиса ("Согласие") на должность вице-мэра Риги было истолковано как грубое нарушение порядка, заявил агентству LETA один из исключенных депутатов Алексей Росликов.

По его словам, депутаты хотели получить объяснение об обязанностях вице-мэра и сферах его ответственности. С точки зрения Росликова, в этом есть и потенциальный риск коррупции, потому что органы по борьбе с коррупцией обратят внимание, если будет создана должность с новыми помощниками, но без обоснования.

Росликов сказал, что не сложит депутатский мандат и готов принимать обоснованные решения, направленные на развитие Риги.

"Голосовать за что-то только потому, что кто-то сказал - так работать я не планирую", - заявил депутат.

Как сообщалось, вчера вечером из фракции "Согласия" за грубые нарушения были исключены четыре человека - вице-мэр Вадим Баранник, депутаты Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.

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