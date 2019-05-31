Росликов объяснил "грубое нарушение", за которое депутатов исключили из "Согласия"

Желание четырех исключенных из партии "Согласие" депутатов Рижской думы получить объяснения в связи с выдвижением Сандриса Бергманиса ("Согласие") на должность вице-мэра Риги было истолковано как грубое нарушение порядка, заявил агентству LETA один из исключенных депутатов Алексей Росликов.
По его словам, депутаты хотели получить объяснение об обязанностях вице-мэра и сферах его ответственности. С точки зрения Росликова, в этом есть и потенциальный риск коррупции, потому что органы по борьбе с коррупцией обратят внимание, если будет создана должность с новыми помощниками, но без обоснования.
Росликов сказал, что не сложит депутатский мандат и готов принимать обоснованные решения, направленные на развитие Риги.
"Голосовать за что-то только потому, что кто-то сказал - так работать я не планирую", - заявил депутат.
Как сообщалось, вчера вечером из фракции "Согласия" за грубые нарушения были исключены четыре человека - вице-мэр Вадим Баранник, депутаты Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.