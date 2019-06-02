Перестановка сил в Европе

Многие политики похвалили результаты своих представителей, но некоторые оценили и конкурентов. Например, лидер нацобъединения Райвис Дзинтарс считает, что избиратели проголосовали "за проверенные ценности".

Он также отметил, что "пророссийские партии" увеличили свое представительство в Европарламенте, получив три места из восьми.

Оценивая результаты выборов, он также пришел к выводу, что, по крайней мере, среди избирателей в ЕП не было такого "настроения революционных перемен", которое наблюдалось на выборах 13-го Сейма.

Именно две партии, представленные в правительстве, на выборах в 13-й Сейм обещали существенные перемены - НКП и "KPV LV". Тогда их поддержало значительное количество избирателей, и они получили по 16 мандатов в Сейме - самое большое количество депутатских мест после "Согласия". На этих выборах поддержка избирателей была существенно меньше.

Член правления партии "KPV LV" и министр экономики Ральф Немиро объясняет такую ситуацию тем, что для избирателей партии важнее процессы в Латвии, а понимание влияния ЕП на процессы в Латвии было недостаточным. Также партия обошлась собственными силам, потому что, в отличие от других партий, в списке не было новых ярких личностей, например, политологов, считает Немиро.

НКП тоже довольна результатами выборов. "Очевидно избиратели выбрали приверженцев либеральных ценностей, и мы уважаем их выбор", - говорит руководитель партии Янис Борданс.

Хоть эти правящие партии и получили достаточно низкую поддержку, по мнению их коллег, на стабильность правительства это не повлияет. Хотя некоторые перемены в правительстве будут - нацобъединению нужно искать нового министра культуры вместо Мелбарде.

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Национальное объединение не будет спешить с этим вопросом, и пока правление не рассматривало вопрос о новом кандидате. На вопрос, будет ли кандидат из рядов партии, Дзинтарс ответил, что основным критерием станет способность человека выполнять свои обязанности.

Результаты выборов в ЕП прокомментировал и Ушаков. Он считает, что результаты выборов в ЕП показывают, что попытки демонизировать партию "Согласие" провалились.

"У идеи согласия в Латвии есть сторонники, и их очень много! Вчера они поддержали нашу партию, наш список и меня лично. Избиратели поддержали нас в самое трудное, наверное, для нашей партии время. За эту поддержку мы сейчас должны отвечать головой. И те, кто будут работать в Европарламенте, и те, кто работают в Сейме, и те, кто работают в Рижской думе. Подвести людей, которые поддерживают ценности "Согласия", мы не имеем никакого права. И у нас у всех сейчас впереди месяцы и годы тяжелой работы и испытаний", - говорится в его заявлении.

А Жданок результаты РСЛ на выборах она объяснила тем, что у партии "очень верный избиратель". "Многие люди говорили мне, что, несмотря ни на что, всегда будут голосовать за РСЛ. У нас стабильный и надежный электорат", - сказала она.

Перестановка сил в Европе

Партии разных стран работают вместе в разных политических группах депутатов. Всего в Европарламент избирали 751 депутата. Хотя две самые большие группы ЕП - Европейская народная партия и "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" - сохранили статус самых больших фракций ЕП, они уже не традиционное большинство. Эти две группы получили соответственно 178 и 153 места, и представительство обеих фракций сократилось.

В свою очередь количество мест в ЕП увеличили Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) и "Зеленые". Примерно одинаковые результаты получили "Европейские консерваторы и реформаторы", "Европа наций и свобод", "Европа свободы и прямой демократии". За ними следуют "Объединенные Европейские левые и северные "зеленые" левые".

Депутаты из Латвии представлены в разных группах ЕП: Домбровскис и Калниете работают в Европейской народной партии, Америкс и Ушаков - в "Прогрессивном альянсе социалистов и демократов", Зиле и Мелбарде - в группе "Европейских консерваторов и реформаторов", Иябс - в ALDE, а Жданок - в группе "Европейский свободный альянс".