Перестановка сил в Европе
Неделю назад жители стран Евросоюза направились к избирательным урнам, чтобы выбрать своих представителей в Европарламенте (ЕП). Новый созыв ЕП будет более фрагментированным, и две до этого самые большие фракции не получили традиционного большинства мест. Латвийские избиратели в этот раз были более активными, чем пять лет назад - явка составила 33,6%. Но и выбор латвийцев некоторым партиям дал подов для размышлений. О результатах, оценках политиков и возможных политических последствиях читайте в этом материале.
Новые лица и евродепутаты со стажем
Латвию в Европейском парламенте представляют восемь депутатов. В прошлый созыв ЕП были избраны четыре депутата от "Единства" и по одному от "Согласия", национального объединения "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Русского союза Латвии (РСЛ) и Союза "зелёных" и крестьян (СЗК).
Переизбранными в новый созыв оказались четыре латвийских политика - представители "Нового Единства" Валдис Домбровскис и Сандра Калниете, Роберт Зиле (ВЛ-ТБ/ДННЛ) и Татьяна Жданок (РСЛ).
Значит, половина евродепутатов будут "новенькими" в Брюсселе - Нил Ушаков ("Согласие"), Андрис Америкс ("Согласие"/"Честь служить Риге"), Даце Мелбарде (ВЛ-ТБ/ДННЛ) и Ивар Иябс ("Для развития/За!").
И евродепутаты со стажем, и "новенькие" уже обозначили свои приоритеты, за которые обещают вступится, а также рассказали, в каких комитетах хотя работать. Калниете собирается работать в комитете по иностранным делам и комитете по международной торговле, Зиле - в комитете по транспорту и туризму, а также в комитете по сельскому хозяйству и сельской местности, а его коллега по партии Мелбарде - в комитете по культуре и образованию.
Два депутата, которые работали в Рижской думе - Ушаков и Америкс - планируют быть в составе комитета по вопросам регионов.
Иябс решил заняться вопросами, которые на повестке дня комитета по промышленности, исследованиям и энергетике, а Жданок хочет работать в комитете по социальным вопросам.
А вот Домбровскис и в этот раз может занять место еврокомиссара. Тогда вместо него в ЕП будет работать Инесе Вайдере, которая была евродепутатом и в прошлых созывах.
Пока решение о выдвижении Домбровскиса еврокомиссаром от Латвии ещё не принято - премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") считает Домбровскиса лучшим кандидатом, но коалиционные партии еще не определились по этому вопросу и вернутся к нему на следующей неделе. По неофициальной информации, политики скорее всего договорятся о выдвижении Домбровскиса на этот пост. Пока трудно прогнозировать, сможет ли он занимать такой же высокий пост - быть вице-президентом Еврокомиссии, и за какие вопросы будет ответственным.
Победители и проигравшие
Всего на выборах в Европарламент участвовали 16 партий, среди которых были все политические силы, которые работают в латвийском парламенте. На выборах Европарламента победило "Новое Единство", набрав 26,24% голосов избирателей, второе место по количеству голосов занимает "Согласие", за которое проголосовали 17,45% избирателей, третье место - ВЛ-ТБ/ДННЛ - 16,4% избирателей.
Объединение "Для развития/За!" поддержали 12,42% избирателей, РСЛ - 6,24%. Союз "зеленых" и крестьян набрал 5,34% голосов, близки к 5%-ному барьеру также Латвийское объединение регионов и Новая консервативная партия (НКП), но эти партии мандатов в Европарламенте не получат. Ещё одна из партий, которая работает в Сейме и в правящей коалиции - "KPV LV" набрала всего 0,92% голосов.
Многие политики похвалили результаты своих представителей, но некоторые оценили и конкурентов. Например, лидер нацобъединения Райвис Дзинтарс считает, что избиратели проголосовали "за проверенные ценности".
Он также отметил, что "пророссийские партии" увеличили свое представительство в Европарламенте, получив три места из восьми.
Оценивая результаты выборов, он также пришел к выводу, что, по крайней мере, среди избирателей в ЕП не было такого "настроения революционных перемен", которое наблюдалось на выборах 13-го Сейма.
Именно две партии, представленные в правительстве, на выборах в 13-й Сейм обещали существенные перемены - НКП и "KPV LV". Тогда их поддержало значительное количество избирателей, и они получили по 16 мандатов в Сейме - самое большое количество депутатских мест после "Согласия". На этих выборах поддержка избирателей была существенно меньше.
Член правления партии "KPV LV" и министр экономики Ральф Немиро объясняет такую ситуацию тем, что для избирателей партии важнее процессы в Латвии, а понимание влияния ЕП на процессы в Латвии было недостаточным. Также партия обошлась собственными силам, потому что, в отличие от других партий, в списке не было новых ярких личностей, например, политологов, считает Немиро.
НКП тоже довольна результатами выборов. "Очевидно избиратели выбрали приверженцев либеральных ценностей, и мы уважаем их выбор", - говорит руководитель партии Янис Борданс.
Хоть эти правящие партии и получили достаточно низкую поддержку, по мнению их коллег, на стабильность правительства это не повлияет. Хотя некоторые перемены в правительстве будут - нацобъединению нужно искать нового министра культуры вместо Мелбарде.
Национальное объединение не будет спешить с этим вопросом, и пока правление не рассматривало вопрос о новом кандидате. На вопрос, будет ли кандидат из рядов партии, Дзинтарс ответил, что основным критерием станет способность человека выполнять свои обязанности.
Результаты выборов в ЕП прокомментировал и Ушаков. Он считает, что результаты выборов в ЕП показывают, что попытки демонизировать партию "Согласие" провалились.
"У идеи согласия в Латвии есть сторонники, и их очень много! Вчера они поддержали нашу партию, наш список и меня лично. Избиратели поддержали нас в самое трудное, наверное, для нашей партии время. За эту поддержку мы сейчас должны отвечать головой. И те, кто будут работать в Европарламенте, и те, кто работают в Сейме, и те, кто работают в Рижской думе. Подвести людей, которые поддерживают ценности "Согласия", мы не имеем никакого права. И у нас у всех сейчас впереди месяцы и годы тяжелой работы и испытаний", - говорится в его заявлении.
А Жданок результаты РСЛ на выборах она объяснила тем, что у партии "очень верный избиратель". "Многие люди говорили мне, что, несмотря ни на что, всегда будут голосовать за РСЛ. У нас стабильный и надежный электорат", - сказала она.
Перестановка сил в Европе
Партии разных стран работают вместе в разных политических группах депутатов. Всего в Европарламент избирали 751 депутата. Хотя две самые большие группы ЕП - Европейская народная партия и "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" - сохранили статус самых больших фракций ЕП, они уже не традиционное большинство. Эти две группы получили соответственно 178 и 153 места, и представительство обеих фракций сократилось.
В свою очередь количество мест в ЕП увеличили Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) и "Зеленые". Примерно одинаковые результаты получили "Европейские консерваторы и реформаторы", "Европа наций и свобод", "Европа свободы и прямой демократии". За ними следуют "Объединенные Европейские левые и северные "зеленые" левые".
Депутаты из Латвии представлены в разных группах ЕП: Домбровскис и Калниете работают в Европейской народной партии, Америкс и Ушаков - в "Прогрессивном альянсе социалистов и демократов", Зиле и Мелбарде - в группе "Европейских консерваторов и реформаторов", Иябс - в ALDE, а Жданок - в группе "Европейский свободный альянс".
Дискуссии о большинстве, главных должностях ЕС и Еврокомиссии не обещают быть быстрыми и простыми. Но у латвийских политиков будет возможность повлиять на этот процесс - Европейская народная партия выбрала премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша одним из официальных представителей в дискуссиях в Европейском парламенте (ЕП), где будут обсуждаться кандидаты на руководящие должности в Европейском союзе.