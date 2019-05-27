Пн, 27.05.2019
Команда боролась. Мы были близки к победе в каждом матче. Ещё 10 лет назад сборная Латвии боролась за то, чтобы остаться в элитном дивизионе, а сейчас сражаемся за 1/4 финала. Это огромный шаг вперёд. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

Как это понимать? Победители, проигравшие и эксперты о результатах выборов

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Роберт Зиле, Нил Ушаков, Валдис Домбровскис, Татьяна Жданок

ФОТО: LETA

​Выборы в Европарламент от Латвии прошли, победители и проигравшие названы. Мы обобщили главные прозвучавшие мнения политической повестки этих дней - что говорят новоиспеченные европарламентарии, как объясняются те, кто поддержкой не заручился, и что обо всем этом думают эксперты. 

Что говорят победители?

Валдис Домбровскис от "Нового Единства" (26,24% голосов), ставший лидером плюсов на выборах, признал, что результат не так хорош, как пять лет назад, но за это время политическая сила прошла через кризис, хорошо выступила на выборах в Сейм, стала партией премьера 

"и вернула свое место в политическом центре Латвии".

ФОТО: EPA/Scanpix

Такое мнение он выразил в эфире Latvijas Radio. Напомним, на прошлых выборах в Европарламент "Единство" набрало 46,19% голосов.

Говоря о представительстве Латвии в Европарламенте, Домбровскис негативно оценил то, что у "Согласия" и Русского союза Латвии вместе на один мандат больше, чем в предыдущем созыве. По мнению политика, это в какой-то степени обусловила фрагментация между "латышскими партиями".

На прошлых выборах в Европарламент "Единство" набрало 46,19% голосов, за VL-TB/LNNK проголосовали 14,25% избирателей, за "Согласие" - 13,04%, за СЗК - 8,26%, за РСЛ - 6,38%.

Отстраненный мэр Риги Нил Ушаков от "Согласия" (17,45% голосов), комментируя результаты партии на выборах, отметил, что

жизнь в реальном мире немного отличается от жизни в социальных сетях.

Выборы показали, что у "Согласия" много сторонников, которые поддержали его в трудное время. По его мнению, попытки демонизировать партию "Согласие" провалились:

"У идеи согласия в Латвии есть сторонники, и их очень много! Вчера они поддержали нашу партию, наш список и меня лично. Избиратели поддержали нас в самое трудное, наверное, для нашей партии время. За эту поддержку мы сейчас должны отвечать головой", - говорится в его заявлении.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Ушаков уже поделился, что хотел бы работать в парламентском комитете по региональному развитию. По словам Ушакова, он будет работать в Европарламенте так, чтобы Европа была единой, сильной и социально ответственной.

"С одной стороны, важно защищать интересы Латвии, но не менее важно отстаивать интересы единой Европы", - сказал лидер "Согласия".

Напомним, в день выборов Ушаков высказался, что "сейчас достаточно много людей, которым противны и партия "Согласие", и люди "Согласия", поэтому будем ждать отношения избирателей".

Политолог Ивар Иябс от "Для развития/За!" (12,42% голосов) рассказал, что после состоявшихся выборов официально вступит в партию, а активную работу в Латвийском университете прекратит - вести лекции и работать со студентами он не сможет, но сохранить некоторую позицию в учебном заведении он все же хотел бы. 

Ивар Иябс

ФОТО: TVNET

Татьяна Жданок результаты Русского союза Латвии (6,24% голосов) объяснила тем, что у партии "очень верный избиратель".

"Многие люди говорили мне, что, несмотря ни на что, всегда будут голосовать за РСЛ. У нас стабильный и надежный электорат", - сказала она.

На вопрос, продолжит ли в новом созыве Европарламента работать в группе "Европейский свободный альянс", Жданок ответила утвердительно.

Татьяна Жданок и Андрей Мамыкин

ФОТО: Zane Bitere/LETA

От избранных Андриса Америкса, Роберта Зиле и Даце Мелбарде оценки выборов пока не последовало. 

Что говорят те, кто остался за чертой?

Несмотря на то, что Союзу "зеленых" и крестьян не удалось получить ни одного мандата, председатель правления СЗК Арманд Краузе положительно оценил то, что СЗК преодолел 5%-ый барьер (5,34% голосов).

"Популистские партии - Новая консервативная партия и KPV LV - остались позади нас и не преодолели 5%-ный барьер. Это говорит о том, что избиратели дали оценку лжи и работе этих популистов в Сейме, которая в целом деструктивна", - сказал он.

Арманд Краузе

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Эдвард Смилтенс от Латвийского объединения регионов (4,98% голосов) подчеркнул, что избирателей отфильтровали, не разослав всем приглашение на выборы. Такая выборка сильно ухудшила шансы тех партий, которые балансировали на 5%-ом рубеже. Для тех, кто живет в регионе, у кого нет интернета, было сложнее узнать свой участок, считает он. 

Также он подчеркнул, что многие жители регионов, которые учатся и работают в Риге, не могли проголосовать лишь потому, что их участки далеко в регионах, а  предварительное голосование было технически невозможным. 

Эдвард Смилтенс

ФОТО: Zane Bitere/LETA

По его мнению такая ситуация пошла на пользу "Новому Единству", VL-TB/LNNK, "Согласию" и Русскому союзу Латвии. 

"Неполадки с ходом голосования дали дополнительный стимул не идти и не голосовать. Искусственно занизив активность избирателей, у лидера РСЛ Жданок появилась воможноть попасть в ЕП, а у правящей коалиции заполучить дополнительный мандат", - сказал Смилтенс. 

По его мнению, кто-то должен за это ответить. "Пока единственная прозвучавшая ответственность - было смущенное извинение президента Вейониса, но не он должен был это сделать", - подчеркнул он. 

В свою очередь Янис Борданс от Новой консервативной партии (4,35% голосов) отметил, что партии многое придется переоценить:

"Мы не были агрессивны в этой кампании. Русские голосуют за Ушакова, чтобы он не сделал, а латыши за Домбровскиса и Зиле. В политике Латвии много запущенных болезней", - отметил Борданс. 

ФОТО: Valsts kanceleja

Мнения экспертов 

Политолог Янис Икстенс обратил внимание на тот факт, что "Согласие" и Русский союз Латвии вместе получили три мандата:

"Примечательно, что три места забрали "восточно-славянские партии". Это рост по сравнению с выборами 2014 года", - отметил он.

Политолог Жанета Озолиня высказаалсь, что проголосовавшие за "Новое Единство", Visu Latvijai! и некоторые другие партии отдали свой голос тем кандидатам, которые ассоциируются с Европой. А "Согласие" получило успех из-за последовательности своего электората. 

По мнению лектора Университета Страдыня Лелде Метле-Розентале,

"Новое Единство" на этих выборах "воскресло из пепла как птица феникс" и смогло завоевать голоса неопределившихся, отняв проценты у "Прогрессивных" и Новой консервативной партии. 

В свою очередь избиратель Visu Latvijai! и Русского союза Латвии остался верен своим партиям, продемонстрировав этого и на выборах. 

Она предположила, что Attīstībai/Par!, скорее всего, ожидали лучшие результаты, принимая во внимание, сколько они потратили на одно депутатское место

Она напомнила, что теперь актуален вопрос о руководстве Рижской думы и Министерства культуры, так как нынешнее прошло в  Европарламент. 

Корреспондент Latvijas Radio Элла Семенова прокомментировала, что на выборах в Европарламент

жители отдали предпочтение проверенным ценностям, опыту, а не эксперименту, желая сохранить прежнее представительство Латвии в Европе. 

Visu Latvijai! пошло на пользу выдвижение в качестве лидеров популярного министра культуры Даце Мелбарде, а Attīstībai/Par! - широко известного политолога Ивара Иябса. Также конкретно этой партии помогли и средства - они потратили 150 000 евро.

По ее мнению, в целом на этих выборах формулой успеха были опыт и деньги. По итогу, те пять политических сил, которые больше всех вложились в рекламную кампанию, те и получили места в Брюсселе, заключила она. 

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