Как это понимать? Победители, проигравшие и эксперты о результатах выборов

Что говорят те, кто остался за чертой?

Несмотря на то, что Союзу "зеленых" и крестьян не удалось получить ни одного мандата, председатель правления СЗК Арманд Краузе положительно оценил то, что СЗК преодолел 5%-ый барьер (5,34% голосов).

"Популистские партии - Новая консервативная партия и KPV LV - остались позади нас и не преодолели 5%-ный барьер. Это говорит о том, что избиратели дали оценку лжи и работе этих популистов в Сейме, которая в целом деструктивна", - сказал он.

Арманд Краузе ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Эдвард Смилтенс от Латвийского объединения регионов (4,98% голосов) подчеркнул, что избирателей отфильтровали, не разослав всем приглашение на выборы. Такая выборка сильно ухудшила шансы тех партий, которые балансировали на 5%-ом рубеже. Для тех, кто живет в регионе, у кого нет интернета, было сложнее узнать свой участок, считает он.

Также он подчеркнул, что многие жители регионов, которые учатся и работают в Риге, не могли проголосовать лишь потому, что их участки далеко в регионах, а предварительное голосование было технически невозможным.

Эдвард Смилтенс ФОТО: Zane Bitere/LETA

По его мнению такая ситуация пошла на пользу "Новому Единству", VL-TB/LNNK, "Согласию" и Русскому союзу Латвии.

"Неполадки с ходом голосования дали дополнительный стимул не идти и не голосовать. Искусственно занизив активность избирателей, у лидера РСЛ Жданок появилась воможноть попасть в ЕП, а у правящей коалиции заполучить дополнительный мандат", - сказал Смилтенс.

По его мнению, кто-то должен за это ответить. "Пока единственная прозвучавшая ответственность - было смущенное извинение президента Вейониса, но не он должен был это сделать", - подчеркнул он.

В свою очередь Янис Борданс от Новой консервативной партии (4,35% голосов) отметил, что партии многое придется переоценить:

"Мы не были агрессивны в этой кампании. Русские голосуют за Ушакова, чтобы он не сделал, а латыши за Домбровскиса и Зиле. В политике Латвии много запущенных болезней", - отметил Борданс.

ФОТО: Valsts kanceleja

Мнения экспертов

Политолог Янис Икстенс обратил внимание на тот факт, что "Согласие" и Русский союз Латвии вместе получили три мандата:

"Примечательно, что три места забрали "восточно-славянские партии". Это рост по сравнению с выборами 2014 года", - отметил он.

Политолог Жанета Озолиня высказаалсь, что проголосовавшие за "Новое Единство", Visu Latvijai! и некоторые другие партии отдали свой голос тем кандидатам, которые ассоциируются с Европой. А "Согласие" получило успех из-за последовательности своего электората.

По мнению лектора Университета Страдыня Лелде Метле-Розентале,

"Новое Единство" на этих выборах "воскресло из пепла как птица феникс" и смогло завоевать голоса неопределившихся, отняв проценты у "Прогрессивных" и Новой консервативной партии.

В свою очередь избиратель Visu Latvijai! и Русского союза Латвии остался верен своим партиям, продемонстрировав этого и на выборах.

Она предположила, что Attīstībai/Par!, скорее всего, ожидали лучшие результаты, принимая во внимание, сколько они потратили на одно депутатское место.

Она напомнила, что теперь актуален вопрос о руководстве Рижской думы и Министерства культуры, так как нынешнее прошло в Европарламент.

Корреспондент Latvijas Radio Элла Семенова прокомментировала, что на выборах в Европарламент

жители отдали предпочтение проверенным ценностям, опыту, а не эксперименту, желая сохранить прежнее представительство Латвии в Европе.

Visu Latvijai! пошло на пользу выдвижение в качестве лидеров популярного министра культуры Даце Мелбарде, а Attīstībai/Par! - широко известного политолога Ивара Иябса. Также конкретно этой партии помогли и средства - они потратили 150 000 евро.