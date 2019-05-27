Как это понимать? Победители, проигравшие и эксперты о результатах выборов

Что говорят победители?
Валдис Домбровскис от "Нового Единства" (26,24% голосов), ставший лидером плюсов на выборах, признал, что результат не так хорош, как пять лет назад, но за это время политическая сила прошла через кризис, хорошо выступила на выборах в Сейм, стала партией премьера
"и вернула свое место в политическом центре Латвии".
Такое мнение он выразил в эфире Latvijas Radio. Напомним, на прошлых выборах в Европарламент "Единство" набрало 46,19% голосов.
Говоря о представительстве Латвии в Европарламенте, Домбровскис негативно оценил то, что у "Согласия" и Русского союза Латвии вместе на один мандат больше, чем в предыдущем созыве. По мнению политика, это в какой-то степени обусловила фрагментация между "латышскими партиями".
На прошлых выборах в Европарламент "Единство" набрало 46,19% голосов, за VL-TB/LNNK проголосовали 14,25% избирателей, за "Согласие" - 13,04%, за СЗК - 8,26%, за РСЛ - 6,38%.
Отстраненный мэр Риги Нил Ушаков от "Согласия" (17,45% голосов), комментируя результаты партии на выборах, отметил, что
жизнь в реальном мире немного отличается от жизни в социальных сетях.
Выборы показали, что у "Согласия" много сторонников, которые поддержали его в трудное время. По его мнению, попытки демонизировать партию "Согласие" провалились:
"У идеи согласия в Латвии есть сторонники, и их очень много! Вчера они поддержали нашу партию, наш список и меня лично. Избиратели поддержали нас в самое трудное, наверное, для нашей партии время. За эту поддержку мы сейчас должны отвечать головой", - говорится в его заявлении.
Ушаков уже поделился, что хотел бы работать в парламентском комитете по региональному развитию. По словам Ушакова, он будет работать в Европарламенте так, чтобы Европа была единой, сильной и социально ответственной.
"С одной стороны, важно защищать интересы Латвии, но не менее важно отстаивать интересы единой Европы", - сказал лидер "Согласия".
Напомним, в день выборов Ушаков высказался, что "сейчас достаточно много людей, которым противны и партия "Согласие", и люди "Согласия", поэтому будем ждать отношения избирателей".
Политолог Ивар Иябс от "Для развития/За!" (12,42% голосов) рассказал, что после состоявшихся выборов официально вступит в партию, а активную работу в Латвийском университете прекратит - вести лекции и работать со студентами он не сможет, но сохранить некоторую позицию в учебном заведении он все же хотел бы.
Татьяна Жданок результаты Русского союза Латвии (6,24% голосов) объяснила тем, что у партии "очень верный избиратель".
"Многие люди говорили мне, что, несмотря ни на что, всегда будут голосовать за РСЛ. У нас стабильный и надежный электорат", - сказала она.
На вопрос, продолжит ли в новом созыве Европарламента работать в группе "Европейский свободный альянс", Жданок ответила утвердительно.
От избранных Андриса Америкса, Роберта Зиле и Даце Мелбарде оценки выборов пока не последовало.
Что говорят те, кто остался за чертой?
Несмотря на то, что Союзу "зеленых" и крестьян не удалось получить ни одного мандата, председатель правления СЗК Арманд Краузе положительно оценил то, что СЗК преодолел 5%-ый барьер (5,34% голосов).
"Популистские партии - Новая консервативная партия и KPV LV - остались позади нас и не преодолели 5%-ный барьер. Это говорит о том, что избиратели дали оценку лжи и работе этих популистов в Сейме, которая в целом деструктивна", - сказал он.
Эдвард Смилтенс от Латвийского объединения регионов (4,98% голосов) подчеркнул, что избирателей отфильтровали, не разослав всем приглашение на выборы. Такая выборка сильно ухудшила шансы тех партий, которые балансировали на 5%-ом рубеже. Для тех, кто живет в регионе, у кого нет интернета, было сложнее узнать свой участок, считает он.
Также он подчеркнул, что многие жители регионов, которые учатся и работают в Риге, не могли проголосовать лишь потому, что их участки далеко в регионах, а предварительное голосование было технически невозможным.
По его мнению такая ситуация пошла на пользу "Новому Единству", VL-TB/LNNK, "Согласию" и Русскому союзу Латвии.
"Неполадки с ходом голосования дали дополнительный стимул не идти и не голосовать. Искусственно занизив активность избирателей, у лидера РСЛ Жданок появилась воможноть попасть в ЕП, а у правящей коалиции заполучить дополнительный мандат", - сказал Смилтенс.
По его мнению, кто-то должен за это ответить. "Пока единственная прозвучавшая ответственность - было смущенное извинение президента Вейониса, но не он должен был это сделать", - подчеркнул он.
В свою очередь Янис Борданс от Новой консервативной партии (4,35% голосов) отметил, что партии многое придется переоценить:
"Мы не были агрессивны в этой кампании. Русские голосуют за Ушакова, чтобы он не сделал, а латыши за Домбровскиса и Зиле. В политике Латвии много запущенных болезней", - отметил Борданс.
Мнения экспертов
Политолог Янис Икстенс обратил внимание на тот факт, что "Согласие" и Русский союз Латвии вместе получили три мандата:
"Примечательно, что три места забрали "восточно-славянские партии". Это рост по сравнению с выборами 2014 года", - отметил он.
Политолог Жанета Озолиня высказаалсь, что проголосовавшие за "Новое Единство", Visu Latvijai! и некоторые другие партии отдали свой голос тем кандидатам, которые ассоциируются с Европой. А "Согласие" получило успех из-за последовательности своего электората.
По мнению лектора Университета Страдыня Лелде Метле-Розентале,
"Новое Единство" на этих выборах "воскресло из пепла как птица феникс" и смогло завоевать голоса неопределившихся, отняв проценты у "Прогрессивных" и Новой консервативной партии.
В свою очередь избиратель Visu Latvijai! и Русского союза Латвии остался верен своим партиям, продемонстрировав этого и на выборах.
Она предположила, что Attīstībai/Par!, скорее всего, ожидали лучшие результаты, принимая во внимание, сколько они потратили на одно депутатское место.
Она напомнила, что теперь актуален вопрос о руководстве Рижской думы и Министерства культуры, так как нынешнее прошло в Европарламент.
Корреспондент Latvijas Radio Элла Семенова прокомментировала, что на выборах в Европарламент
жители отдали предпочтение проверенным ценностям, опыту, а не эксперименту, желая сохранить прежнее представительство Латвии в Европе.
Visu Latvijai! пошло на пользу выдвижение в качестве лидеров популярного министра культуры Даце Мелбарде, а Attīstībai/Par! - широко известного политолога Ивара Иябса. Также конкретно этой партии помогли и средства - они потратили 150 000 евро.
По ее мнению, в целом на этих выборах формулой успеха были опыт и деньги. По итогу, те пять политических сил, которые больше всех вложились в рекламную кампанию, те и получили места в Брюсселе, заключила она.