Вс, 2.06.2019
Я болею за "Барсу". Мне "Реал" не нравится. А трусы мне подарила на Новый год девушка, у которой свой магазин одежды. Она подумала, что раз я футболист, то мне нравится Роналду. А я совсем не фанат его, но трусы ношу. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS
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  • Фото и видео: в Эстонии любители советского автопрома провели масштабный парад

Фото и видео: в Эстонии любители советского автопрома провели масштабный парад

"Неважно, назовете их ВАЗ, Лада или Жигули — у хорошего ребенка есть несколько имен", - сказал главный организатор парада советского автопрома в Пярну Lada Ride Мартин Вельтманн, когда у него спросили, как называть эти автомобили.

Сегодня в полдень на Пярнуском причале собралось более 30 пропитанных ностальгией автомобилей, которые были выпущены десятки лет назад.

"Лада" для настоящих фанатов скорее не средство передвижения, которое доставит из точки А в точку Б, а товарищ с богатой историей, пишет Rus.Postimees.

"Например, разрешение на покупку этого автомобиля дороже, чем сам автомобиль, - говорит Вельтманн о своей машине. - Она когда-то выполняла роль такси в Пярну".

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