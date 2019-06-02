Вс, 2.06.2019
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Взрыв в Дзержинске: число пострадавших превысило 80 человек

Взрыв на заводе в Дзержинске.

ФОТО: AP/Scanpix

В субботу, 1 июня, в российском Дзержинске на заводе "Кристалл" в цехе по производству тротила произошел взрыв, в результате которого пострадали как минимум 84 человека. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW).

Как указал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в субботу, в больницы после происшествия обратились 84 человека, однако он не исключил, что число пострадавших может увеличиться.  По словам Никитина, госпитализация понадобилась 16 людям, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Между тем в Министерстве здравоохранения РФ утверждают, что за медицинской помощью обратилось 85 человек - среди них были 39 работников завода "Кристалл" и 46 местных жителей.

Как сообщает DW,  в результате взрыва жители близлежащего поселка Пыра остадись без электричества. Взрыв также коснулся 70 детских садов и 31 школы поблизости завода. В основном из зданий вылетели стекла.

Видео: взрыв в Дзержинске

Введен режим "чрезвычайной ситуации" в Дзержинске, он также распространяется на поселки Пыра, Желнино и кордон Лесной.

Кроме того Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

"Кристалл" входит в ряд предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Компания занимается "научно-техническим и технологическим обеспечением работ в области создания взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации".

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