В Венеции круизный корабль врезался в теплоход
В воскресенье, 2 июня, в Венеции круизный корабль врезался в туристический теплоход, сообщают итальянские СМИ.
Издание Corriere della Serra пишет, что у круизного корабля MSC Opera компании MSC Cruises остановился двигатель и судно продолжило двигаться вперед по инерции.
Два буксира, которые втянули корабль в порт, попытались его остановить однако порвался канат, соединяющий один из буксиров с кораблем, и судно врезалось в пристань и расположенный у причала туристический теплоход Michelangelo.
В результате столкновения пострадали пять человек, они получили легкие травмы.