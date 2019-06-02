В Венеции круизный корабль врезался в теплоход

Издание Corriere della Serra пишет, что у круизного корабля MSC Opera компании MSC Cruises остановился двигатель и судно продолжило двигаться вперед по инерции.

Два буксира, которые втянули корабль в порт, попытались его остановить однако порвался канат, соединяющий один из буксиров с кораблем, и судно врезалось в пристань и расположенный у причала туристический теплоход Michelangelo.