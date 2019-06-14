"Это что, шутка какая-то?" История одной семьи после неожиданного диагноза

"Болезнь заключенных и бомжей" - такой стереотип сложился о туберкулезе. А теперь представьте - офисный работник, достаток - сильно выше среднего, путешествия с семьей несколько раз в год. Пришел к врачу с жалобами на желудок, потому что жена настояла. И вдруг получил заключение о том, что у него туберкулез. И, возможно, давно.

История о том, что болезнь не делит людей по социальному статусу. Туберкулез ближе, чем кажется. Но его можно и нужно лечить. В Латвии для этого сделано все возможное. Рассказываем личный опыт больного, который ну никак не ожидал оказаться в этой роли.

Начало

"Все началось с того, что просто болел живот. Казалось, вернулась язва желудка.

Не было бы жены, я бы к врачу не пошел - ну поболело бы и перестало", - начал свою историю Эльдар (имя изменено - Прим.ред.).

При осмотре семейный врач обратил внимание на то, что два года назад у мужчины было воспаление легких, на основе истории болезни он назначил сделать рентген.

"Болит желудок, делать рентген легких - странно, подумал я. Ну да ладно...", - прокомментировал Эльдар свою реакцию тогда.

Но раз уж пришел, рентген сделал, прошел по всем направлениям врача - УЗИ, анализ крови. Спустя два дня ему позвонил врач, со словами: "Пришел результат рентгена легких - есть подозрение на туберкулез".

"Моя первая реакция - я же пошел с жалобами на желудок, открылось нечто совсем неожиданное...

И я понимаю, что врач не может так шутить, но казалось, что это шутка какая-то. Какой туберкулез?

Как и у многих, у меня были предрассудки - туберкулез не бывает у "простых" людей, есть же стереотип о том, что это болезнь заключенных и бомжей", - поделился Эльдар эмоциями от сказанного врачом.

Что примечательно, живот прошел сам спустя три дня. Он там был ни при чем. Это был лишь стимул посетить семейного.

Действия после первых подозрений

После первых подозрительных результатов последовали дальнейшие более тщательные проверки - компьютерная томография и другие анализы:

"Что меня удивило - так это то, что меня не изолировали моментально. С момента подозрений до попадания в больницу прошло две недели.

Пока я не попал в Туберкулезный стационар, я и не верил до конца, что у меня туберкулез. Я все время думал, что найдут что-то другое", - признался Эльдар.

Однако, в Туберкулезном центре на улице Лиелвардес сказали ложиться в стационар - в тот, что в Стопиньском крае. Для еще более тщательного обследования и подбора курса лечения.

Там же после анализа мокроты и подтвердили болезнь окончательно. Как пояснил Эльдар, болезнь могут увидеть и по анализам крови, и по компьютерной томографии, и по рентгену, но конечный диагноз ставят по совокупности всех результатов.

Откуда болезнь?

"Как долго я болел, сказать невозможно, как и то, где и когда я заболел.

Есть подозрение, что еще два года назад мне поставили неверный диагноз, и у меня было не воспаление легких, а уже тогда туберкулез. Его, возможно, проглядели.

Ситуацию усложняет и тот факт, что у меня не было ни одного из классических симптомов туберкулеза - не было бессилия, температуры, потери веса, а главное не было никакого кашля", - поделился Эльдар.

Классические симптомы туберкулеза: кашель в течение трех недель и дольше,

кашель, с мокротой с примесью крови или без,

продолжительная усталость,

потливость по ночам,

потеря веса,

повышенная температура тела,

боль в груди. www.tuberkuloze.lv

По мнению Эльдара, никто не может сказать, где именно он заразился. Есть подозрения, что это мог быть общественный транспорт, хотя он крайне редко на нем перемещается:

"Я не работаю в типичном офисе открытого типа, где много людей. Преимущественно я работаю дома. Риск подцепить что-то практически минимален, но вот мне повезло.

По сути возможность столкнуться с классическим больным туберкулезником - каким мы его себе представляем - у меня минимальная, меньше 0,01 %, но, как сказал врач, можно заболеть как в плохом баре, так и в хорошем ресторане.

Вирус не делит - это не социальная болезнь, она может обитать везде. Люди в пиджаках тоже ей болеют.

Добавлю, что этот вирус перенять не так уж и легко - мне просто не повезло. Конечно, многое зависит от иммунитета и способности организма сопротивляться.

Я курильщик, условно - это группа риска. Возможно, в какой-то момент я был болен чем-то другим и организм был более восприимчив".

Для справки Туберкулёз – излечимая инфекционная болезнь. Возбудителя – бациллу туберкулеза – распространяет больной туберкулёзом легких при дыхании, разговоре, чихании или кашле. После вдыхания бацилл туберкулеза 5-10 % людей заболевают туберкулезом, остальные 90 % не заболевают, и у них нет симптомов туберкулеза – такое состояние, называется, латентной инфекцией туберкулеза. www.tuberkuloze.lv

Что происходит после диагноза?

Проверяют заразность

Уже в стационаре первым делом определяют тип туберкулеза - заразный для других, или нет.

"Относительно быстро выяснили, что я незаразен. В стационаре я провел восемь дней. Основная цель - это проверить переносимость лекарств, а также их эффективность", - рассказал Эльдар.

"Я не могу утверждать, что я никогда не был заразным, но сейчас точно нет. Заразных изолируют, я же прохожу контролируемое лечение вне стационара", - добавил он.

Проверяют окружающих больного

Несмотря на это, сразу, после первых подозрений врачи просят провериться семью, близких, коллег больного.

Если больной каждый день ходит на работу, проводит в офисе по 40 часов, то всем коллегам необходимо пройти проверку. Центр присылает работодателю оповещение в обязательном порядке - это определено законом.

Если в семье или коллективе оказывается больной, его близким - взрослым первым делом делают рентген легких, а также анализ мокроты в Легочном центре на улице Бикерниеку. Это все оплачивается государством - нет необходимости ни в страховке, ни в оплате.

Попасть туда по предварительной записи можно в течение недели - все происходит на месте - плюешь в баночку, делаешь рентген и в течение недели получаешь ответ. Таким образом, за две недели все можно выяснить наверняка.

Детям там же в Легочном центре делают пробу Манту - смотрят реакцию, а также делают рентген легких. После этих результатов при подозрительных ответах делают дополнительно анализ крови на квантеферон и решают, отправлять ли ребенка на компьютерную томографию.

Особая группа риска - дети

Как выяснилось после проверок, латентная туберкулезная инфекция оказалась у двоих детей Эльдара - у младшей дочери (семь лет) и сына (11 лет). Двое старших детей в семье (14 лет) - не подхватили.

При этом непонятно, отец заразил детей, заболели все вместе или принес кто-то из них. Определить точно это невозможно. Вероятно, первым заболевшим все же был отец, так как у него болезнь прогрессировала сильнее, чем у других членов семьи, и переняли ее те, кто был послабее.

Как пояснили врачи, дети вдохнули вирусную инфекцию и при неблагоприятных условиях болезнь может проявить себя.

По факту детям не поставлен диагноз туберкулез, но вирус в организме обнаружен, и риск, что они заболеют, соответственно выше.

Теперь в целях профилактики они полгода должны пить лекарства, чтобы эту бактерию "усыпить".

Для справки Детей заражают взрослые, болеющие туберкулезом (ТБ). Если ребенок вдохнул ТБ бактерию, то она чаще всего попадает в лимфатические узлы, окружающие трахею и бронхи. Большая часть детей, которые инфицируется туберкулезной бациллой, остаются здоровыми носителями инфекции, меньшая часть заболевает туберкулезом. Больше риск заболеть ТБ у детей со сниженными защитными силами организма и детям, которые не получили вакцину туберкулеза (БЦГ).

www.tuberkuloze.lv

Каждый день дети Эльдара принимают по две таблетки.

В отличие от взрослых, детям не надо каждый день ехать в Туберкулезный центр, для них лекарства выдают на месяц, и это ответственность родителей - следить, чтобы дети принимали их в определенное время. Дополнительно, дети регулярно сдают анализы.

При этом, состояние детей незаразное, они посещают сад, школу, живут привычной жизнью, но принимают лекарства. С оговоркой, что большой стресс может спровоцировать развитие болезни. Примечательно, что у детей тоже никаких видимых аномалий в здоровье не было - не было затяжного кашля или каких-то особых симптомов и подозрений.

Жена, которая день в день проводит время с мужем, делит с ним стол и постель, также прошла все проверки - у нее болезнь не обнаружили. По всей видимости, иммунитет у нее выше, восприимчивость меньше, говорит она. Еще она не курит.

"Но и дети не курят", - с иронией добавляет она.

Лечение

При диагнозе "инфильтративный туберкулез в верхней доли правого легкого" Эльдару прописали четыре вида лекарств.

За один приход необходимо принять 11 таблеток. Ежедневно. При этом лекарства на руки не выдают, необходимо делать это под наблюдением медперсонала.

Предположительно, такой курс продлится полгода. Возможно, спустя некоторое время дозу уменьшат. "Как мне сказали, вирус уничтожаем, но ударными дозами", - отмечает Эльдар.

"В принципе это занимает одну минуту. Но каждый день, и по выходным в том числе, необходимо ехать в Туберкулезный центр", - отмечает Эльдар. Отметим, что время работы центра - по рабочим дням с 7.00 до 15.00, по выходным - с 7.30 до 12.00. Во время терапии пациент привязан к этому расписанию.

Как рассказал Эльдар, в очереди ему стоять не приходится, лишь подождать пару - тройку людей, расписаться в журнале, выпить и свободен.

Со временем, есть возможность получать лекарства на неделю и, созваниваясь с медсестрой по Skype, показывать, как пьешь лекарства. Такие методы необходимы, так как многие не соблюдают регулярность или вовсе выплевывают.

Начиная курс лечения, делают анализ, чувствителен ли туберкулез к лекарствам - если да, то курс продолжают. Если нет, то подбирают другое лечение. Во время курса лечения все время контролируют работу почек.

Это навсегда?

Как Эльдару рассказали врачи, туберкулез - полностью излечимая болезнь. Срок лечения - как минимум, полгода, но может оказаться и дольше. И да, впредь болезнь придется контролировать не только вылечившемуся, но и его близким.

"После лечение иммунитет против болезни ты не приобретаешь. Да, можно заболеть снова и снова. Теперь, уже зная, регулярно придется проверяться", - признал Эльдар.

Он отметил, что спустя полгода и неболевший взрослый должен провериться на предмет того, вдруг что-то развилось. Дети через два месяца делают Манту - как больные, так и нет.

Жизнь с туберкулезом

"Сейчас у меня тоже нет никаких побочных симптомов. Есть усталость по вечерам, но никаких ограничений нет. Не знал бы диагноза, и не подозревал бы, что болен", - признался Эльдар.

В то же время он не рассматривал вариант не лечиться, несмотря на то, что "ничего не болит". На вопрос, что будет, если не пить таблетки, он отвечает лаконично:

"Болезнь будет развиваться - все кончится тем, что смерть наступит раньше старости".

А как же прививки?

По признанию семьи, оба взрослых и все дети привиты против туберкулеза:

"Мы все привиты, да. Но туберкулез бывает разный - он бывает в легких, мозгу, почках. Прививают против самого опасного - в мозгу, а против того, что в легких и почках - привиться нельзя. Прививка не универсальна".

Поддержка государства

Эльдар несколько раз подчеркнул, что все лечение туберкулеза в Латвии абсолютно бесплатно - никаких скрытых расходов нет.

"Тебе оплачивают дорогу в Туберкулезный центр - 2,30 евро в день за общественный транспорт и еще к этому дают один евро в день в качестве подарочной карты в магазины сети Maxima - для снеков, например. То есть помимо бесплатных лекарств, есть еще 69 евро в месяц за то, что ты лечишься", - рассказал Эльдар.

Также он отметил, что отношение врача его приятно удивило - оно оказалось неожиданно хорошим:

"Никто не упрекает, косо не смотрит, о тебе просто по-настоящему заботятся.

Первое ощущение было - захожу в кабинет и стыдно, у меня же быть не может такого заболевания....

А врач успокоил меня, очень добродушное отношение всю дорогу. Одним словом, все направлено на то, чтобы ты лечился", - поделился Эльдар.

Куда бежать, если после прочтения закралось беспокойство?

Если есть малейшие подозрения или мучает беспокойство, а не болен ли я туберкулезом, первым делом необходимо идти к семейному врачу и просить направление на рентген легких.

Если там что-то заподозрят, после этого отправят на анализ мокроты или томографию.

"Конечно, все родные и друзья, которые окружают диагностированного больного, на основании знакомства / родства, могут пройти проверку в Легочном центре, отметив, с кем они в контакте. Все за счет государства", - добавила супруга Эльдара.