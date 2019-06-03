Дамы Beverly Hills в свои "почти 50 и даже за" выглядят просто восхитительно!
В Ванкувере, Канада, проходят съемки продолжения культового сериала 90-х "Беверли-Хиллз 90210" (Beverly Hills, 90210), в которых принимают участие любимые зрителями актеры - в свое время идолы молодежи. Несмотря на то, что Тори Спеллинг сегодня 46 лет, Дженни Гарт - 47, а Габриэль Картерис - 58, эти красотки выглядят на съемочной площадке просто шикарно и не стесняются облачаться в купальники!
Уже известно, что новый сериал BH90210 выйдет в августе на канале FOX и будет состоять из шести эпизодов.
В данный момент активно идут съемки. Сериал расскажет о тех же героях, только 30 лет спустя. Причем, сюжеты переплетаются с реальной жизнью актеров.
В съемках принимают участие почти все актеры любимого миллионами сериала - Тори Спеллинг, Дженни Гарт, Джейсон Пристли, Иан Зиригг, Габриэль Картерис, Брайан Остин Грин и другие
Не увидим мы, к сожалению, Люка Перри (он играл Дилана), который умер от инсульта 4 марта этого года. Ему было 52.