Дамы Beverly Hills в свои "почти 50 и даже за" выглядят просто восхитительно!

В Ванкувере, Канада, проходят съемки продолжения культового сериала 90-х "Беверли-Хиллз 90210" (Beverly Hills, 90210), в которых принимают участие любимые зрителями актеры - в свое время идолы молодежи. Несмотря на то, что Тори Спеллинг сегодня 46 лет, Дженни Гарт - 47, а Габриэль Картерис - 58, эти красотки выглядят на съемочной площадке просто шикарно и не стесняются облачаться в купальники!