Пн, 3.06.2019
Конечно, в поединке против Нурмагомедова американец не будет фаворитом, но Порье совсем не смущает "роль второго плана". Он на протяжении всей карьеры находился в тени кого-то, а затем выходил из неё и побеждал сильных бойцов. Русский TVNET

Дамы Beverly Hills в свои "почти 50 и даже за" выглядят просто восхитительно!
Смотрите, как снимается продолжение культового сериала!

ФОТО: AP/Scanpix, Instagram

В Ванкувере, Канада, проходят съемки продолжения культового сериала 90-х "Беверли-Хиллз 90210" (Beverly Hills, 90210), в которых принимают участие любимые зрителями актеры - в свое время идолы молодежи. Несмотря на то, что Тори Спеллинг сегодня 46 лет, Дженни Гарт - 47, а Габриэль Картерис - 58, эти красотки выглядят на съемочной площадке просто шикарно и не стесняются облачаться в купальники!

50-летние красавицы, которые выглядят на 30 >>>

Уже известно, что новый сериал BH90210 выйдет в августе на  канале FOX и будет состоять из шести эпизодов. 

В данный момент активно идут съемки. Сериал расскажет о тех же героях, только 30 лет спустя. Причем, сюжеты переплетаются с реальной жизнью актеров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunday Family Dinner... @jenniegarth @gabriellecarteris @bh90210 #nomakeup

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International sales for #BH90210 - we’re coming home @foxtv

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Working hard! Can’t wait to show you what we’ve been up to!

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В съемках принимают участие почти все актеры любимого миллионами сериала - Тори Спеллинг, Дженни Гарт, Джейсон Пристли, Иан Зиригг, Габриэль Картерис, Брайан Остин Грин и другие

Не увидим мы, к сожалению, Люка Перри (он играл Дилана), который умер от инсульта 4 марта этого года. Ему было 52.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We’re back! Beyond excited @90210onFox !

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