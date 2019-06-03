В Рижской думе большинства нет ни о коалиции, ни у оппозиции

В общей сложности в Рижской думе работают 60 депутатов, 32 из которых до недавнего времени были представителями коалиции. Однако после исключения из партии "Согласия" четырех депутатов коалиция осталась в составе 28 человек, что на одного человека больше, чем число депутатов оппозиции. После ухода Оскара Путниньша из партии "Для развития Латвии" оппозиция осталась в составе 27 депутатов.

Беспартийный Путниньш ранее в основном поддерживал решения коалиции. Таким образом, коалиция Рижской думы теоретически могла бы обеспечить себе 29 голосов, однако член партии "Согласие" Максим Толстой после коррупционного скандала в "Рижском бюро по развитию туризма" в думе не появлялся.

Чтобы принять какое-либо решение на заседании должен присутствовать хотя бы 31 депутат, что обеспечивает кворум. Однако оппозиция нередко использует возможность отказаться от участия в голосовании, таким образом "срывая" кворум.

Такое разделение голосов не дает коалиции принять решение, к примеру, об отстранении от должности вице-мэра Вадима Баранника, недавно исключенного из "Согласия". Представители коалиции планировали отстранить Баранника от должности на этой неделе, но для принятия решения им нужна поддержка оппозиции.

Опрошенные агентством LETA представители оппозиции заявили, что не планируют участвовать "в перепалках "Согласия"" и, если бы внеочередное собрание об отстранении Баранника прошло сегодня, они не приняли бы в нем участия. Кроме того, представители оппозиции заявили, что ситуация в думе все еще не ясна и постоянно меняется.

Сложившаяся ситуация преимущества не дает и оппозиции, ведь для того, чтобы добиться, например, снятия нового мэра, нужен хотя бы 31 голос.

Агентство LETA выяснило, что новые заседания комитетов ожидаются уже на следующей неделе. Это значит, что у депутатов есть еще неделя на то, чтобы нормализовать ситуацию в самоуправлении.

В противном случае, есть риск, что дума будет не в состоянии принимать хозяйственные и практические решения для обеспечения работы самоуправления.

В свою очередь новая "Фракция независимых депутатов", состоящая из четырех политиков, недавно исключенных из "Согласия", заявила, что готова сотрудничать со всеми избранными в думу депутатами, чтобы принимать необходимые для рижан и города решения.