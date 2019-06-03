Пн, 3.06.2019
Конечно, в поединке против Нурмагомедова американец не будет фаворитом, но Порье совсем не смущает "роль второго плана". Он на протяжении всей карьеры находился в тени кого-то, а затем выходил из неё и побеждал сильных бойцов. Русский TVNET

Видео-умора: бесстрашный чихуахуа против бульдога с железными нервами
И кто тут больше герой?

ФОТО: скриншот видео

"Это слишком мило! Посмотрите, как крошечный чихуахуа играет со спящим бульдогом", - гласит подпись под забавным видео, опубликованном на днях на YouTube-канале Rumble Viral.

На кадрах запечатлено, как щенок чихуахуа навязчиво пристает к лежащему американскому бульдогу, который явно не настроен на игру. Однако

наглая малявка не унимается и продолжает активно доставать внушительных размеров пса, одна морда которого больше всего чихуахуа от носа до хвоста.

В этой ситуации хочется отдать должное бульдогу, ведь ему ничего не стоило пресечь нападки прилипалы, который обнаглел до того, что засунул ему в пасть свою мордочку. Но нет, маленьких обижать нельзя, по крайней мере по-серьезному! Железная воля, ничего не скажешь...

Смотрите забавное видео!

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