Видео-умора: бесстрашный чихуахуа против бульдога с железными нервами

На кадрах запечатлено, как щенок чихуахуа навязчиво пристает к лежащему американскому бульдогу, который явно не настроен на игру. Однако

наглая малявка не унимается и продолжает активно доставать внушительных размеров пса, одна морда которого больше всего чихуахуа от носа до хвоста.

В этой ситуации хочется отдать должное бульдогу, ведь ему ничего не стоило пресечь нападки прилипалы, который обнаглел до того, что засунул ему в пасть свою мордочку. Но нет, маленьких обижать нельзя, по крайней мере по-серьезному! Железная воля, ничего не скажешь...