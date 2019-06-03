Мэр отстранил Баранника от руководства департаментами Рижской думы

В ведение Бурова переданы департаменты сообщения, собственности, благосостояния и развития города, а также Рижское городское строительное управление.

В ведении Турлайса находятся департаменты жилья и окружающей среды, финансов, образования, культуры и спорта.

Баранник остается держателем долей капитала предприятий Rīgas satiksme, Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas Centrāltirgus, Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, Rīgas 1.slimnīca, Rīgas Dzemdību nams, Rīgas 2.slimnīca и Rīgas veselības centrs.

Права держателя долей капитала у него можно отнять только решением Рижской думы. Пока коалиции не хватает для этого голосов.

По информации, имеющейся в распоряжении агентства LETA, заседание об отстранении Баранника будет созвано на будущей неделе.

Как сообщалось ранее, после избрания нового мэра Риги Дайниса Турлайса ("Честь служить Риге") во фракции Рижской думы партии "Согласие" произошел раскол.