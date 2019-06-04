Руководителем канцелярии Левитса станет нынешний посол Латвии в США Тейкманис

Как сообщила агентству LETA советник Левитса по связям с общественностью Айва Розенберга, советником президента по иностранным делам станет Солвейга Силкална. Она также приступит к обязанностям с 8 июля.

Тейкманис 1959 года рождения имеет юридическое образование. В советское время он был следователем, затем судьей, с 1994 года работает дипломатом.

Тейкманис был послом Латвии в Великобритании, Австралии, России, Германии и в Совете Европы, с 2008 по 2013 год являлся госсекретарем Министерства иностранных дел.