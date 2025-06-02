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На выборах президента Польши победил консерватор Навроцкий - пресса

BBC
Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии &quot;Право и справедливость&quot; Кароль Навроцкий

Во втором туре выборов президента Польши, по предварительным данным, консерватор и евроскептик Кароль Навроцкий победил кандидата от правящей коалиции, либерала Рафала Тшасковского.

Как сообщает польская пресса, в частности, Gazeta Wyborcza и телеканал TVN24, Государственная избирательная комиссия к пяти утра по местному времени уже опубликовала итоги по всем округам, и эти данные показывают, что Навроцкий получил 50,89% голосов, а Тшасковский - 49,11%.

Официально польский центризбирком огласит результаты утром понедельника.

Кароль Навроцкий после окончания голосования в воскресенье пообещал «объединить патриотический лагерь в Польше, лагерь людей, который хотят нормальную Польшу без нелегальных мигрантов».

Результатом победы Навроцкого, как предсказывают политобозреватели, станет рост напряжения в отношениях Польши с Евросоюзом и Украиной. Навроцкий скептически настроен по отношению к Брюсселю и Киеву и является противником приглашения Украины в НАТО и выступает против ее ускоренного вступления в ЕС.

Кроме того, во внутренней польской политике продолжится противостояние либерального правительства и президента-консерватора.

Рафал Тшасковский

Полномочия президента в Польше ограничены, но он может накладывать вето на законы и тем самым мешать правительству проводить политику, которая его не устраивает.

Этим занимался уходящий президент Анджей Дуда, избранный при поддержке бывшей правящей национал-консервативной партии "Право и справедливость". Новый президент от той же ПиС, как ожидается, продолжит борьбу с правительством Дональда Туска.

Если бы победил мэр Варшавы Тшасковский, это развязало бы руки правительству Дональда Туска и проложило путь для либеральных реформ, в том числе, например, в вопросе абортов и прав ЛГБТ-сообщества, на пути которых стоял Анджей Дуда.

BBC
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