Почему азартные игры в Риге никуда не исчезнут - даже после запретов

Рижская дума на протяжении всего своего недавнего созыва не раз предпринимала попытки ликвидировать залы игровых автоматов в столице. Последняя из них состоялась в марте этого года, когда депутаты приняли обязательные для исполнения правила, ограничивающие деятельность игорных заведений. Документ гласит: залы не должны находиться в большинстве районов города. И хотя сами депутаты гордятся этим решением, говорить о победе пока рано, сообщает передача LTV De Facto. В ближайшие пять лет игорные залы не исчезнут из Риги. Более того, многое теперь будет зависеть от следующего состава думы.