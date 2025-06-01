Почему азартные игры в Риге никуда не исчезнут - даже после запретов

Рижская дума на протяжении всего своего недавнего созыва не раз предпринимала попытки ликвидировать залы игровых автоматов в столице. Последняя из них состоялась в марте этого года, когда депутаты приняли обязательные для исполнения правила, ограничивающие деятельность игорных заведений. Документ гласит: залы не должны находиться в большинстве районов города. И хотя сами депутаты гордятся этим решением, говорить о победе пока рано, сообщает передача LTV De Facto. В ближайшие пять лет игорные залы не исчезнут из Риги. Более того, многое теперь будет зависеть от следующего состава думы.
Нынешняя борьба с азартными играми имеет несколько ключевых точек отсчета. Первая - решение министра охраны окружающей среды и регионального развития Артура Тома Плешса ("Для развития Латвии") в 2022 году приостановить территориальное планирование Риги. Министр посчитал, что принятие нового плана незаконно, поскольку для исторического центра Риги уже существует отдельный план. Отмененный Плешсом план включал в себя запрет на размещение игорных заведений.
У решения Плешса существует как минимум две трактовки. Его политические оппоненты утверждают, что "Для развития Латвии" лоббирует интересы игорного бизнеса. Так считает, например, депутат Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные"), заявивший, что партия намеренно создает условия для расширения азартных игр. Эту точку зрения разделяет и депутат Марис Мичеревскис ("Код для Риги"), ранее состоявший в партии "Для развития Латвии". Он рассказал, как партийные представители убеждали его поддерживать игорный бизнес.
Экс-мэр Риги Мартиньш Стакис также обвинял "Для развития Латвии" в игорном лобби, что впоследствии изменило состав коалиции в думе.
В партии "Для развития Латвии" считают иначе. По словам депутата Виестурса Зепса, гораздо проще обвинять партию в лоббировании азартных игр, чем признать ошибки самого плана территориального развития.
Рижская дума даже обратилась в Конституционный суд (КС) с протестом против решения Плешса, но после смены министра дело было отозвано новым министром Марисом Спринджуксом ("Объединенный список"). Он объяснил, что, согласно позиции Минюста, отдельный план для исторического центра допустим.
Тем временем Конституционный суд вынес решение по иску трех игорных компаний, оспаривавших территориальный план Риги. Суд указал, что ограничения должны быть четко и объективно обоснованы. Председатель суда Алдис Лавиньш подчеркнул, что пока достаточного обоснования нет.
Вопрос вновь разделил депутатов. Мэр Вилнис Кирсис считает, что действия Плешса противоречили интересам города, а представители "Для развития Латвии", наоборот, заявляют, что КС подтвердил правомерность решения экс-министра.
Новый норматив РД позволяет закрывать залы, но ближайшие годы существенных изменений не принесут из-за предусмотренного пятилетнего переходного периода.
На начало мая 2024 года в Риге функционировало 73 игорных зала, которые, согласно новым правилам, должны быть закрыты.
В историческом центре города благодаря решению еще 2018 года игровых залов вне дорогих отелей нет с сентября 2023 года.
Основная нагрузка в борьбе с игорными заведениями ляжет на следующий состав думы, которому предстоит подготовить детальное обоснование закрытия каждого конкретного зала.
При этом потенциальный лидер следующего созыва, партия "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса, полностью поддерживает нынешнюю концепцию ограничений.
Депутаты ожидают, что после принятия конкретных решений начнутся судебные разбирательства. Латвийская ассоциация игорного бизнеса уже предупредила о многочисленных судебных процессах, обвинив думу в популизме и отсутствии диалога с отраслью.
Минфин тем временем обсуждает возможность централизовать принятие решений об игорных заведениях на уровне государства. Однако многие самоуправления хотят сохранить за собой право самостоятельно принимать решения.
При этом даже успешное ограничение деятельности игровых залов не решит проблему полностью - с началом пандемии резко выросла популярность онлайн-казино, отмечает Инспекция по надзору за азартными играми и лотереями.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!