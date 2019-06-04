Прокуратура обвиняет Римшевича и Мартинсонса также в легализации преступно нажитых средств

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска, 24 мая прокурор по расследованию особо важных дел Виорика Йиргена приняла новое решение, изменив и дополнив обвинения Римшевичу и Мартинсонсу - дополнительно к уже предъявленным обвинениям им инкриминируется также ч. 3 ст. 195 Уголовного закона.

За это преступление предусматривается лишение свободы на срок от 3 до 12 лет.

Прокурор считает, что оба обвиняемых в группе лиц по предварительному сговору "отмыли" 250 тыс. евро.

Также начат процесс против некоего не названного предприятия о применении принудительных мер воздействия, потому что отмывание денег происходило в интересах этого юридического лица.

По делу продолжается расследование, и конкретные сроки его передачи в суд прокуратура не называет.

Римшевичу ранее предъявлено обвинение во взяточничестве, Мартинсонсу - в поддержке взяточничества. Римшевича бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало в феврале 2018 года.

Ведущая дело прокурор Виорика Йиргена ранее рассказала, что дело было начато по заявлениям двух акционеров АО "Trasta komercbanka" (TKB). Оба акционера фигурируют в деле как взяткодатели, но освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные учреждения с информацией о взяточничестве.

Один из акционеров обратился к Римшевичу еще в 2010 году с просьбой помочь уладить вопросы, связанные с Комиссией рынка капитала и финансов (FKTK), в обмен предложив ему оплаченную поездку на Камчатку.

В свою очередь в 2012 году этот же акционер вместе с еще одним акционером банка повторно обратился к президенту Банка Латвии с просьбой о помощи в вопросах, связанных с FKTK.

В качестве платы Римшевич потребовал 500 000 евро, которые предполагалось заплатить двумя частями - одну до принятия решения FKTK, вторую - после него.

Как подчеркнула прокурор, в соответствии с договоренностью 2010 года Римшевич неоднократно давал консультации акционеру TKB, пытаясь таким образом повлиять на решения FKTK.

Такого рода консультации оказывались и на основе договоренности 2012 года, но, хотя Римшевичу и удалось повлиять на комиссию таким образом, чтобы она приняла решения, которые были благоприятны для TKB, одновременно с ними были приняты и неблагоприятные решения.

Одним из видов помощи, которую оказывал Римшевич, прокурор назвала содействие в подготовке ответов на вопросы FKTK о ликвидности банка и клиентах-нерезидентах.

Йиргена сообщила, что Римшевичу удалось не полностью выполнить то, что от него просили, поэтому была уплачена только первая часть взятки, то есть 250 000 евро. Мартинсонс в этом процессе выполнял роль посредника, который получил 10% от общей суммы взятки.

После того как акционеры банка обратились в KNAB, было возбуждено уголовное дело и в результате оперативных действий Римшевич и Мартинсонс были задержаны, проведены обыски и другие оперативно-следственные мероприятия.