"Это совсем не сложно!": Светлана Лёв поделилась секретами красоты

Dr.Ohhira - это биологически активная добавка. В состав продукта входят ингредиенты растительного происхождения: ягоды, фрукты, грибы, травы, корни и морские водоросли, произрастающие на территории Японии в естественных условиях. Все ингредиенты собираются вручную и вместе с 12 штаммами молочнокислых бактерий 5 лет ферментируются при натуральной температуре.

"Получилось так, что впервые попробовать питьевой коллаген Dr.Ohhira мне предстояло во время отдыха в Испании", - рассказывает Светлана.

Она отмечает, что обычно уделяет особое внимание пищевым добавкам, витаминам и средствам для увлажнения кожи.

"Вы понимаете, солнце - не самый лучший друг кожи. Обычно я принимаю во время таких поездок комплекс витаминов и пользуюсь увлажняющими средствами всех мастей для кожи и волос. Знаю и о том, что с возрастом выработка самим организмом коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты падает. Я лично не могу съедать за день столько еды, чтобы возмещать эти вещества с пищей, поэтому курсами обязательно принимаю биологические добавки дополнительно. Для меня очень важна компания-производитель", - пояснила она.

Светлана Лёв предварительно навела справки о продукте, которые ее убедили, что стоит попробовать этот коктейль.

" Dr.Ohhira - японский продукт, созданный микробиологом. Мы знаем о японском качестве, да и я верю в науку. Кроме того, в составе очень необходимые всем нам антиоксиданты. Необычный плюс - ферментированный экстракт различных растений, выращенных в Японии. Более того, в процессе ферментации участвуют молочнокислые бактерии, и экстракт созревает 4 года! Как не попробовать такой полезный коктейль?".

Среди плюсов знаменитость отметила "малиновый вкус", а также удобную упаковку. Курс состоит всего из 10 флаконов.

"Единственное, что мне лично показалось сложным - это схема приёма. Первые пять дней подряд, а оставшиеся пять надо принимать каждый третий день.

С моей сумасшедшей жизнью... Даже "напоминалка" в телефоне пару раз не сработала, и я принимала, как вспоминала", - объяснила Светлана.

Еще в качестве плюса она назвала то, что всего необходимо 3-4 курса в год.

"Это совсем не сложно. Даже для кошелька", - подчеркнула светская львица. Кроме того, после употребления напитка она осталась довольна результатом.

"Несмотря на жаркое солнце, солёное море и ветер, моя кожа действительно чувствовала себя более комфортно, чем обычно! Нет, морщины не разгладятся и щёки обратно не встанут, как в 20 лет. Но мне пока этого и не надо. А то, что кожа на всём теле более увлажнена - это очень приятное ощущение. Я в восторге!" - подытожила Светлана.

Стоит отметить, что Светлана Лёв не просто светская львица и блогер. Она супруга управляющего гостиницы Grand Palace в Старой Риге. Именно в этом отеле звезда ежегодно проводит благотворительное мероприятие "Бал Марты".

Бал стал не только традицией, чтобы собирать деньги для благотворительных фондов, но и событием, которое привлекает внимание туристов к нашей стране. Ведь теперь этот праздник расширился, и "Бал Марты" проходит и в Латгалии (Даугавпилс, Резекне).

В рамках музыкальной части участие в нем принимали такие звезды, как Инесе Галанте, Маркус Рива, Роберто Мелони, Давид Каландия, Лиера Лиера Штейн, Алекса Силверс, Агнесе Зелтиня, Иева Адамс, Валдис Мелдерис, Наталья Олесик и многие другие местные знаменитости.

В этом году бал состоится 15 июня в Резекне - как городской праздник и 16 ноября в Риге - как благотворительный бал в сотрудничестве с Русским театром драмы имени М. Чехова.