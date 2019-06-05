"Это совсем не сложно!": Светлана Лёв поделилась секретами красоты

Латвийская светская львица, блогер и организатор благотворительного ежегодного мероприятия "Бал Марты" Светлана Лёв решила поделиться своим опытом употребления питьевого коллагена Dr.Ohhira.
Dr.Ohhira - это биологически активная добавка. В состав продукта входят ингредиенты растительного происхождения: ягоды, фрукты, грибы, травы, корни и морские водоросли, произрастающие на территории Японии в естественных условиях. Все ингредиенты собираются вручную и вместе с 12 штаммами молочнокислых бактерий 5 лет ферментируются при натуральной температуре.
"Получилось так, что впервые попробовать питьевой коллаген Dr.Ohhira мне предстояло во время отдыха в Испании", - рассказывает Светлана.
Она отмечает, что обычно уделяет особое внимание пищевым добавкам, витаминам и средствам для увлажнения кожи.
"Вы понимаете, солнце - не самый лучший друг кожи. Обычно я принимаю во время таких поездок комплекс витаминов и пользуюсь увлажняющими средствами всех мастей для кожи и волос. Знаю и о том, что с возрастом выработка самим организмом коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты падает. Я лично не могу съедать за день столько еды, чтобы возмещать эти вещества с пищей, поэтому курсами обязательно принимаю биологические добавки дополнительно. Для меня очень важна компания-производитель", - пояснила она.
Светлана Лёв предварительно навела справки о продукте, которые ее убедили, что стоит попробовать этот коктейль.
"Dr.Ohhira - японский продукт, созданный микробиологом. Мы знаем о японском качестве, да и я верю в науку. Кроме того, в составе очень необходимые всем нам антиоксиданты. Необычный плюс - ферментированный экстракт различных растений, выращенных в Японии. Более того, в процессе ферментации участвуют молочнокислые бактерии, и экстракт созревает 4 года! Как не попробовать такой полезный коктейль?".
Среди плюсов знаменитость отметила "малиновый вкус", а также удобную упаковку. Курс состоит всего из 10 флаконов.
"Единственное, что мне лично показалось сложным - это схема приёма. Первые пять дней подряд, а оставшиеся пять надо принимать каждый третий день.
С моей сумасшедшей жизнью... Даже "напоминалка" в телефоне пару раз не сработала, и я принимала, как вспоминала", - объяснила Светлана.
Еще в качестве плюса она назвала то, что всего необходимо 3-4 курса в год.
"Это совсем не сложно. Даже для кошелька", - подчеркнула светская львица. Кроме того, после употребления напитка она осталась довольна результатом.
"Несмотря на жаркое солнце, солёное море и ветер, моя кожа действительно чувствовала себя более комфортно, чем обычно! Нет, морщины не разгладятся и щёки обратно не встанут, как в 20 лет. Но мне пока этого и не надо. А то, что кожа на всём теле более увлажнена - это очень приятное ощущение. Я в восторге!" - подытожила Светлана.
Стоит отметить, что Светлана Лёв не просто светская львица и блогер. Она супруга управляющего гостиницы Grand Palace в Старой Риге. Именно в этом отеле звезда ежегодно проводит благотворительное мероприятие "Бал Марты".
Бал стал не только традицией, чтобы собирать деньги для благотворительных фондов, но и событием, которое привлекает внимание туристов к нашей стране. Ведь теперь этот праздник расширился, и "Бал Марты" проходит и в Латгалии (Даугавпилс, Резекне).
В рамках музыкальной части участие в нем принимали такие звезды, как Инесе Галанте, Маркус Рива, Роберто Мелони, Давид Каландия, Лиера Лиера Штейн, Алекса Силверс, Агнесе Зелтиня, Иева Адамс, Валдис Мелдерис, Наталья Олесик и многие другие местные знаменитости.
В этом году бал состоится 15 июня в Резекне - как городской праздник и 16 ноября в Риге - как благотворительный бал в сотрудничестве с Русским театром драмы имени М. Чехова.
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Дорогие мои латвийцы, а вы знали, что дочь короля Людовика XVI и знаменитой его супруги Марии-Антуанетты, тех самых, которе потеряли короны вместе с головами на гильотине в результате Французской революции, Мария Тереза, одно время жила в Елгаве ! «Мария Тереза Шарлотта Французская (фр. Marie Thérèse Charlotte de France;) Мария Тереза уехала из Франции в Вену к родственникам матери; в это время там царствовал её двоюродный брат Франц II. Затем она переехала в Митаву, где жил её дядя граф Прованский. В 1799 году, в Митаве...» (с) Несколько лет назад я участвовала в фото-проекте, где мне предложили изобразить Марию-Антуаннету. И вот я в Версале, где она жила. Главный Версальский дворец- это резиденция королей, где проходили все государственно-важные мероприятия, встречи в верхах, и прочий официоз. Для отдыха от королевских забот, на территории Версаля были построены Большой и Малый Трианон. Там и проводила большую часть своего времени королева и её приближённые. Вообще-то Малый Трианон строился Людовиком XV для своей фаворитки маркизы де Помпадур. Но она не дожила до окончания строительства и дворцом насладилась следующая фаворитка короля 👱♀️После смерти Людовика XV Малый Трианон стал частной резиденцией королевы Марии-Антуанетты – молодой супруги короля Людовика XVI. Именно с ее именем этот дворец в основном и ассоциируется. Надо заметить, что этот дворец особой роскошью не отличается. Королева хотела вести более спокойный чтоли, образ жизни. Без дворцовых этикетов. Рядом была построена сказочная деревня. Это моё любимое место Версаля! Посмотрите галерею. Жаль пока природа не проснулась, могу представить как тут летом!😻 Мария-Антуанетта – была дочь императора Священной Римской Империи, Австрийских императоров Франца I и Марии-Терезии. Так вот, в этот уголок Версаля даже король мог войти только по личному приглашению королевы. Это был её райский оазис. Продолжение на ФБ странице:) Первое фото @jd_fotograf ❤️#русскиевевропе #версаль #франция #русскиевезде