Мнение: Уход ярких лидеров Ушакова и Америкса ослабит позиции коалиции в случае выборов

Такая вероятность появилась после ухода ярких лидеров Нила Ушакова и Андриса Америкса.

"Для нынешней коалиции внеочередные выборы могут стать достаточно мрачной перспективой, с учетом того, что уже на предыдущих выборах она проскочила почти через игольное ушко", - сказал политолог.

В случае внеочередных выборов "Согласие" и "Честь служить Риге" (ЧСР) могут утратить власть в Риге на несколько лет, считает Розенвалдс.

По его мнению, коалиция, чтобы сохранить власть, будет искать разные модели сотрудничества, например, с новой "Фракцией независимых депутатов".