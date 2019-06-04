Вт, 4.06.2019
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  • Мнение: Уход ярких лидеров Ушакова и Америкса ослабит позиции коалиции в случае выборов

Мнение: Уход ярких лидеров Ушакова и Америкса ослабит позиции коалиции в случае выборов

Юрис Розенвалдс

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В случае внеочередных выборов нынешняя коалиция Рижской думы может утратить власть, считает политолог Юрис Розенвалдс.

Такая вероятность появилась после ухода ярких лидеров Нила Ушакова и Андриса Америкса.

"Для нынешней коалиции внеочередные выборы могут стать достаточно мрачной перспективой, с учетом того, что уже на предыдущих выборах она проскочила почти через игольное ушко", - сказал политолог.

В случае внеочередных выборов "Согласие" и "Честь служить Риге" (ЧСР) могут утратить власть в Риге на несколько лет, считает Розенвалдс.

По его мнению, коалиция, чтобы сохранить власть, будет искать разные модели сотрудничества, например, с новой "Фракцией независимых депутатов".

Розенвалдс допускает, что ЧСР может сотрудничать и с другими партиями, однако он считает, что сначала "Согласие" и ЧСР будут искать сотрудничества с исключенными из "Согласия" депутатами.

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