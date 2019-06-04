Видео: "Ура, июнь!" - крикнул житель Норильска и нырнул в сугроб

Жарко вам сегодня? А в российском Норильске в июне выпал снег. Но местные жители не расстраиваются, для них это уже добрая традиция.
Появился даже некий видео-флешмоб - каждый год жители Норильска записывают видео в жанре "пока все радуются лету, мы купаемся в снегу", пишет Meduza.
Как выяснилось, начало июня в северном городе России почти всегда выдается холодным, и сугробы не успевают растаять.
Но это не мешает местным бежать в снег, восклицая "Ура, лето". Смотрите сами!
Видео: Купание в июньском снегу в Норильске
Некоторые воспринимают снег летом без лишних эмоций. Герой второго видеоролика рассказывает:
"Вот тебе 2-е июня, Норильск, гараж еле откопал, снегом было занесено по крышу. Это еще растаял, блин".
Видео: Гараж в снегу, июнь
В социальных сетях гуляет множество видео разных лет, по которым можно сделать вывод, что снег 1 июня 2019 года для Норильска совсем не уникален.
Meduza знает толк в шутках, отмечая, что и без снега в Норильске жить не проще, ведь тогда приходится преодолевать огромные лужи.
Смотрите со звуком! Музыка в этом видео определяет настроение!