"Фракция независимых депутатов" еще не решила, поддерживать ли Турлайса

Он указал, что пока что фракция не получила никакой официальной информации о планах оппозиции выразить недоверие Турлайсу, поэтому этот вопрос еще не обсуждался.

В свою очередь, комментируя встречу фракции с Турлайсом, чтобы обсудить дальнейшую работу в думе, Петров указал, что сказанное мэром скорее можно считать "описанием ситуации", а не предложением сотрудничать.

"На самом деле вопросов после этой встречи появилось больше, чем ответов". Тяжело сказать, как он задумал все это реализовать, если сможет обеспечить большинство голосов", - отметил Петров.

При этом он выразил мнение, что внеочередные выборы были бы окончательным шагом в решении ситуации, так как, по его мнению, 32 депутата между собой могут попробовать договориться о работе. "Если никаких договоренностей достичь не удается, то другого выхода не будет", - сказал политик.

Петров также указал, что готов в ближайшее время "сделать первый шаг" в переговорах с оппозицией, чтобы понять, готова ли она вообще обсуждать с фракцией какое-либо сотрудничество.

Как сообщалось ранее, после избрания нового мэра Риги во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол. Из фракции "за грубые нарушения" были исключены четыре депутата - вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.

Оппозиция заявила, что не планирует сотрудничать с блоком "Согласие"/"Честь служить Риге". А исключенные из партии "Согласие" депутаты создали собственную "Фракцию независимых депутатов", заявив, что они готовы сотрудничать со всеми избранными в думу депутатами.