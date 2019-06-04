"Фракция независимых депутатов" еще не решила, поддерживать ли Турлайса

"Фракция независимых депутатов" Рижской думы еще не решила, поддерживать ли на посту мэра Риги Дайниса Турлайса, сообщил агентству LETA глава фракции Валерий Петров.
Он указал, что пока что фракция не получила никакой официальной информации о планах оппозиции выразить недоверие Турлайсу, поэтому этот вопрос еще не обсуждался.
В свою очередь, комментируя встречу фракции с Турлайсом, чтобы обсудить дальнейшую работу в думе, Петров указал, что сказанное мэром скорее можно считать "описанием ситуации", а не предложением сотрудничать.
"На самом деле вопросов после этой встречи появилось больше, чем ответов". Тяжело сказать, как он задумал все это реализовать, если сможет обеспечить большинство голосов", - отметил Петров.
При этом он выразил мнение, что внеочередные выборы были бы окончательным шагом в решении ситуации, так как, по его мнению, 32 депутата между собой могут попробовать договориться о работе. "Если никаких договоренностей достичь не удается, то другого выхода не будет", - сказал политик.
Петров также указал, что готов в ближайшее время "сделать первый шаг" в переговорах с оппозицией, чтобы понять, готова ли она вообще обсуждать с фракцией какое-либо сотрудничество.
Как сообщалось ранее, после избрания нового мэра Риги во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол. Из фракции "за грубые нарушения" были исключены четыре депутата - вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.
Оппозиция заявила, что не планирует сотрудничать с блоком "Согласие"/"Честь служить Риге". А исключенные из партии "Согласие" депутаты создали собственную "Фракцию независимых депутатов", заявив, что они готовы сотрудничать со всеми избранными в думу депутатами.
Сейчас коалиция представлена в составе 28 депутатов, а оппозиция - в составе 27 депутатов.