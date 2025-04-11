Зеленский в среду заявил, что более 150 таких наемников уже борются на поле боя и что вербовка происходит с ведома Пекина.

Зеленский выступил с таким заявлением после того, как украинцы на востоке страны захватили двух воюющих на стороне России граждан Китая.

Представитель МИД КНР Линь Цзян подтвердил позицию Китая, согласно которой он поддерживает и содействует мирному урегулированию конфликта, и что китайское правительство "всегда призывает граждан Китая держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать любого участия в вооруженных конфликтах и ​​особенно избегать участия в военных операциях любой из сторон".

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"Мы призываем соответствующую сторону вести себя корректно и взвешенно оценивать роль Китая, а также воздерживаться от безответственных высказываний", - заявил Линь на брифинге, отвечая на вопрос о комментариях Зеленского.