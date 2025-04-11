Переход к единой школе выходит на финишную прямую: как обстоят дела сейчас?

IKVD проверила образовательные учреждения, в которых реализуются программы нацменьшинств, в 15 самоуправлениях: в Аугшдаугавском, Елгавском, Краславском, Лудзенском, Кекавском, Огрском, Резекненском, Ропажском, Валмиерском краях, а также в Даугавпилсе, Юрмале, Лиепае, Резекне, Риге и Вентспилсе.

88% школ получили оценку "хорошо" и "очень хорошо", что позволяет сделать вывод - в целом переход к единой школе происходит оптимально, и ситуация из года в год улучшается.

Анализируя достижения и учебный процесс, IKVD акцентирует внимание на умении руководства учебных заведений осуществлять управление переменами. Это касается и мотивации педагогов к освоению государственного языка.

Еще сейчас Центр государственного языка вынужден констатировать, что есть педагоги, недостаточно владеющие латышским языком. Это вызывает сомнения не только в профпригодности конкретного учителя, но и в соответствии руководителя учреждения занимаемой должности, поскольку вряд ли руководитель может не догадываться о том, что его подчиненный не владеет латышским языком хотя бы на уровне С1. Скорее всего, директора школ вынуждены делать осознанный выбор из-за нехватки педагогов.

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Для успешного освоения языка в школе важны различные аспекты - такие как использование в учебном процессе и школьной среде дидактических и методических приемов (если на уроках недостаточно используется групповая работа, снижается возможность практиковаться в языке), экзамен по латышскому языку как объективный показатель владения языком (бывают случаи, когда успешно сдавшие его не могут продолжать обучение в профессиональной школе) и доступность персонала поддержки и групп продленного дня.

IKVD также обращает внимание на роль родителей: важно, чтобы и они мотивировали детей к изучению языка вне учебного заведения.