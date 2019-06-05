Левитс: политика не должна быть корыстной и ее надо разъяснять обществу

Чтобы общество доверяло политикам, проводимая ими политика не должна быть корыстной, она должна быть достоверной и ее надо разъяснять, заявил в интервью агентству LETA новоизбранный президент Латвии Эгил Левитс.
"Во-первых, надо проводить политику, которая в интересах всего общества, а не узких групп или того хуже - корыстна. Во-вторых - надо быть достоверным, не гнаться за рейтингами, а быть убедительными. Ты сам должен быть уверен в том, что то, что делаешь, правильно", - сказал он.
Третьей необходимой чертой Левитс назвал необходимость для политиков разъяснять свою позицию обществу. Именно этому зачастую не уделяется внимание.
Сам Левитс в должности президента намерен "делать то, что считает правильным.
"Моя деятельность не будет направлена на то, чтобы любой ценой удержать высокий рейтинг. Я думаю, в долгосрочный период рейтинги отражают реальную деятельность соответствующего должностного лица. Я буду делать упор именно на деятельность, на свои приоритеты. Я думаю, это отвечает интересам большей части общества. Я не заставлю разочароваться, ибо буду делать то, что сказал, и делать это не ради рейтингов", - сказал он.