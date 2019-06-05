Левитс: политика не должна быть корыстной и ее надо разъяснять обществу

"Во-первых, надо проводить политику, которая в интересах всего общества, а не узких групп или того хуже - корыстна. Во-вторых - надо быть достоверным, не гнаться за рейтингами, а быть убедительными. Ты сам должен быть уверен в том, что то, что делаешь, правильно", - сказал он.

Третьей необходимой чертой Левитс назвал необходимость для политиков разъяснять свою позицию обществу. Именно этому зачастую не уделяется внимание.

Сам Левитс в должности президента намерен "делать то, что считает правильным.