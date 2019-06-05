Ср, 5.06.2019
По сравнению с другими государствами, латвийское гражданство очень легко получить. Все социальные и экономические права у этих людей есть. Если они не считают гражданство необходимым, они в праве его не получать. Индивидуальный выбор, но двери открыты. Эгил Левитс, президент Латвии

Левитс: политика не должна быть корыстной и ее надо разъяснять обществу

Эгил Левитс

ФОТО: TVNET

Чтобы общество доверяло политикам, проводимая ими политика не должна быть корыстной, она должна быть достоверной и ее надо разъяснять, заявил в интервью агентству LETA новоизбранный президент Латвии Эгил Левитс.

"Во-первых, надо проводить политику, которая в интересах всего общества, а не узких групп или того хуже - корыстна. Во-вторых - надо быть достоверным, не гнаться за рейтингами, а быть убедительными. Ты сам должен быть уверен в том, что то, что делаешь, правильно", - сказал он.

Третьей необходимой чертой Левитс назвал необходимость для политиков разъяснять свою позицию обществу. Именно этому зачастую не уделяется внимание.

Сам Левитс в должности президента намерен "делать то, что считает правильным.

"Моя деятельность не будет направлена на то, чтобы любой ценой удержать  высокий рейтинг. Я думаю, в долгосрочный период рейтинги отражают реальную деятельность соответствующего должностного лица. Я буду делать упор именно на деятельность, на свои приоритеты. Я думаю, это отвечает интересам большей части общества. Я не заставлю разочароваться, ибо буду делать то, что сказал, и делать это не ради рейтингов", - сказал он.

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