EK рекомендует Латвии снизить налоговое бремя для людей с маленькими доходами

EK рекомендует снизить налоговое бремя для людей с маленькими доходами, перенеся его на другие источники, в частности, на капитал и собственность, а также улучшить взимаемость налогов.

EK также напоминает Латвии о необходимости обеспечить эффективный надзор за предотвращением отмывания денег.

Второй блок рекомендаций ЕК связан с социальной сферой. EK рекомендует Латвии решить проблемы социальной отверженности, улучшив соответствие пособия минимальных доходов, минимального пенсионного возраста и доходов людей с ограниченными возможностями.

Латвии следует также улучшить качество образования и обучения, особенно низкоквалифицированных рабочих и безработных, считает ЕК.

В этот раздел рекомендаций ЕК входят также рекомендации повысить доступность и качество здравоохранения и эффективность расходов на него.