Еврокомиссия (EK) рекомендует Латвии снизить налоговое бремя для людей с маленькими доходами, решить проблемы социальной отверженности, способствовать доступности жилья и транспорта.
EK рекомендует снизить налоговое бремя для людей с маленькими доходами, перенеся его на другие источники, в частности, на капитал и собственность, а также улучшить взимаемость налогов.
EK также напоминает Латвии о необходимости обеспечить эффективный надзор за предотвращением отмывания денег.
Второй блок рекомендаций ЕК связан с социальной сферой. EK рекомендует Латвии решить проблемы социальной отверженности, улучшив соответствие пособия минимальных доходов, минимального пенсионного возраста и доходов людей с ограниченными возможностями.
Латвии следует также улучшить качество образования и обучения, особенно низкоквалифицированных рабочих и безработных, считает ЕК.
В этот раздел рекомендаций ЕК входят также рекомендации повысить доступность и качество здравоохранения и эффективность расходов на него.
Третий раздел рекомендаций связан с концентрацией связанной с инвестициями экономической политики на инновациях, доступностью жилья, транспорта, особенно с его долгосрочностью, эффективностью ресурсов и энергии, межсоединениями энергии и цифровой инфраструктуры с учетом региональных различий.