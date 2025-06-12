Количество войн и конфликтов в мире достигло рекорда 1946 года

В последние годы число вооруженных конфликтов постоянно растет. В 2022 году было зарегистрировано 56 конфликтов, в 2023 году - уже 59. Из 61 конфликта, зарегистрированного в прошлом году, 11 переросли в полномасштабные войны.

Авторы отчета подчеркивают, что в 2024 году доминировали два крупнейших конфликта: российское вторжение в Украину, унесшее жизни около 76 000 человек, и война в секторе Газа, в которой погибло 26 000.

Общее число жертв вооруженных конфликтов в 2023 и 2024 годах оставалось примерно одинаковым - около 129 000 человек ежегодно. Тем не менее этот показатель значительно превышает средний уровень последних трех десятилетий. В целом по количеству жертв 2024 год стал четвертым самым кровопролитным годом после окончания холодной войны в 1989 году, отмечают исследователи PRIO.

Особую тревогу вызывает рост числа конфликтов внутри отдельных государств, где одной из сторон является действующая власть. Согласно исследованию, больше всех от вооруженных конфликтов по-прежнему страдает Африка: там зарегистрировано 28 конфликтов с участием государства, что почти вдвое превышает показатель десятилетней давности. На втором месте Азия с 17 конфликтами, затем идут Ближний Восток - 10 конфликтов, Европа - три конфликта, и Америка - два конфликта.